Tahta sandalyeye oturdu

Seçimlere CHP ve İYİ Parti’nin oluşturduğu Millet İttifakı’nın adayı olarak İYİ Parti’den girip, Yerköy Belediye Başkanı seçilen Ferhat Yılmaz, mazbatasını aldıktan sonra belediye önünde düzenlenen törenin ardından başkanlık görevini devraldı. Belediye önünde düzenlenen törene çok sayıda vatandaş katıldı, davul zurna eşliğinde halaylar çekildi ve kurban kesildi. Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz, seçimlerin geride kaldığını ve tüm Yerköy halkına kapısının açık olduğunu belirtti. Seçim sürecinde makam koltuğunu kaldırarak, tahta sandalyede oturacağını hatırlatan Ferhat Yılmaz, sembolik olarak tahta sandalyeye oturarak görevine başladı. Projelerini hayata geçirmek için var gücüyle çalışacağını vurgulayan Yılmaz, “Verdiğimiz tüm söz ve vaatleri yerine getireceğiz, Yerköy’ü daha modern bir ilçe yapacağız” şeklinde konuştu.



