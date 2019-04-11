Tablo değişti

İl Genel Meclisinde çoğunluk yine AK Parti’de bulunmasına karşın, önceki meclise göre sandalye sayısında azalma meydana geldi.

İl Genel Meclisi’nde MHP üye sayısını artırıp 9 üye ile mecliste yer alırken CHP de üye sayısını 3’e yükseltti.

AK Parti’nin üye sayısı ise 25’e düştü. Öte yandan İYİ Parti ise 1 üye ile Yozgat İl Genel Meclisi’nde temsil ediliyor.