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Tablo değişti

YOZGAT İl Genel Meclisinde siyasi partilerin sandalye sayısı değişti.

Tablo değişti

YOZGAT İl Genel Meclisinde siyasi partilerin sandalye sayısı değişti.

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
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Tablo değişti

İl Genel Meclisinde çoğunluk yine AK Parti’de bulunmasına karşın, önceki meclise göre sandalye sayısında azalma meydana geldi.
İl Genel Meclisi’nde MHP üye sayısını artırıp 9 üye ile mecliste yer alırken CHP de üye sayısını 3’e yükseltti.
AK Parti’nin üye sayısı ise 25’e düştü. Öte yandan İYİ Parti ise 1 üye ile Yozgat İl Genel Meclisi’nde temsil ediliyor.

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