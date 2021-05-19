TABAN FiYAT TEPKiSi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Yozgat Milletvekili Ali Keven, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan hububat taban fiyatlarını değerlendirirken, ‘’Önce kuraklık, sonra taban fiyat çiftçiyi yakıp, kavurdu’’ diyerek, tepkisini dile getirdi. Keven, ‘’Çiftçimizin merakla beklediği hububat fiyatları açıklandı. Geçen seneye göre ‘60 kuruş artırdık’ denilerek ekmeklik buğdaya 2.25 lira verildiğini söylerken gübreye, ilaca, mazota gelen zamları söylememek çiftçimizle alay etmektir’’ dedi. Açıklanan fiyatların oransal olarak geçen yıla göre artmış görünse da şuan borsada işlem gören fiyatların üzerinde bir fiyatın açıklanmadığını ileri süren Keven, ‘’Bu fiyat vicdanlı bir fiyat değil. Kuraklık şuan Anadolu çiftçisini yakıp kavurmakta! Yozgat dâhil çoğu yerde çiftçi ekinini maalesef hayvanlarına yem yapıyor. Kuraklık afeti yaşanıyor şuan. Böyle bir ortamda ‘60 kuruş artırdık’ diyemezsiniz. Çiftçi ciddi bir fiyat ve destek bekliyor” diye konuştu. Keven, AK Partide siyaset yapanlara da, ‘’Gırtlağına kadar borçlu olan çiftçinin elinde ki traktörüne dahi bankalar haciz koydu. Tarım ve Orman Bakanlığı seyretti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli seyretti. Gübreye fahiş zamlar geldi 3000-4000 lira arasında gübre satıldı. Müdahale edin dedik. Yine saray seyretti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli seyretti. AKP’de siyaset yapan vicdanlı siyasetçilere sesleniyorum, Tarım ve Orman Bakanı çiftçiyi görmüyor duymuyor. Saray bürokratları da çiftçiyi görmüyor. Bu açıklanan fiyat kuraklığın maliyetini de gübrede ki zamları da karşılayamaz’’ diye seslendi. Keven, çiftçinin emek verdiğini, alın teri döktüğünü, şimdi mahsulünü beklediğini hatırlatarak, ‘’Hububatta maalesef kuraklık başladı. Çiftçi en azından 2.50 lira fiyat bekliyor. 60 kuruş sizin olsun yeter ki mazota, gübreye, ilaca gelen zamları geri çekin. Borçları artık faizsiz yapılandırın ve 5 yıla erteleyin. Bir yıl faizli erteleme borç yükünü artırmaktan bir işe yaramıyor. Başta traktör hacizleri olmak üzere icra işlemlerini durdurun. Ziraat Bankası artık topçuya, tüpçüye değil çiftçiye faizsiz kredi vermesi gerektiğini hatırlasın. Çiftçimizi seçimden seçime hatırlamayın. Gelin anlattığımız sorunlarına kulak verin’’ ifadelerini kullandı.