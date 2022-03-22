Süreç devam ediyor

TEK BİR İLÇEDE KONGRE YAPILMAYACAK

Tüm ilçelerde kongre yapılacağının altını çizen Yılmaz, sadece Çandır ilçesinde kongre olmayacağını ifade etti.

İlçeden kimsenin aday çıkmadığını belirten Yılmaz, “İlçemizin nüfusu az olduğu için kimse aday çıkmadı. Aday çıksaydı Çandır ilçemizde de kongremizi yapacaktık. Çandır ilçemiz dışında kongre sürecimizi neredeyse tamamladık. İnşallah bu süreçleri en iyi şekilde değerlendireceğiz” dedi.

4 İLÇE KALDI

Geçtiğimiz haftalarda Aydıncık ilçesinde kongre yaptıklarını ifade eden Yılmaz,” 2018 seçimleri için hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Bu süreçte birçok ilçemizin seçim çalışmalarını tamamladık. Şimdi ise kalan ilçelerimiz ile kongre sürecine girdik bu süreçte geçtiğimiz hafta Aydıncık ilçemizin kongre sürecini tamamlayarak ilçe başkanımızın atamasını gerçekleştirdik. Geriye ise 4 ilçemizin kongre süreci kaldı. Bayramdan sonra Yenifakılı ve Şefaatli ilçelerimizin seçimlerini yapacağız. Kalan ilçelerimizin de inşallah kongre süreçlerini en kısa sürede tamamlayacağız. Yapmış olduğumuz kongrelerimiz partimize, ilçelerimize ve ilimize hayırlara vesile olur inşallah” şeklinde konuştu.

İLÇE ZİYARETLERİ

DEVAM EDİYOR

DEVA Partisi Yozgat İl Başkanı İsmail Yılmaz ve parti yönetimi ilçe gezilerini aralıksız sürdürüyor. Kongre sürecinde ilçelerde esnafı ve vatandaşları ziyaret eden DEVA Partisi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yaklaşık bir yıldır çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirten Yılmaz, “Kongre sürecimizde çalışmalarımızı da aralıksız olarak sürdürüyoruz. İlçelerimizi ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlar ile bir araya geliyor istişarelerde bulunuyoruz. Halkımız beklentileri bizler için oldukça önemli. Onların talep ve isteklerini dinleyerek çalışmalarımızı o yönde hızlandırıyoruz. Gitmiş olduğumuz yerlerde herkes güler yüzle hoş sohbetle karşılıyor. İster istemez bazı vatandaşlarımız tepki gösteriyor. Bunlar olacak şeyler ama çoğunluk güzel tepkilerle karşılıyor. Bu karşılamalarda bizleri oldukça mutlu ediyor. Yanımızda olan olmayan herkesten Allah razı olsun. İnşallah hep birlikte güzel işler başaracağız” dedi.