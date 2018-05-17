SÜREÇ BİTTİ

Erken yapılacak seçimlerin Ramazan ayına denk gelmesi, siyasi partilerdeki hareketliliği etkilemedi.

Şu sıralar parti genel merkezlerinde hararetli ve bol hareketli mesailer yapılıyor.

Bu mesainin nedeni ise milletvekili aday listelerinin hazırlanıyor olması.

Bundan dolayı, bazı aday adaylarını seçim bölgelerinde göremiyorsunuz, çünkü bir kısmı parti genel merkezlerinde temas ve ziyaretler gerçekleştiriyor.

Parti genel merkezlerinde liste savaşları veriliyor.

Bilindiği gibi YSK’ya milletvekili adaylığı son başvuru tarihi 21 Mayıs. Bundan dolayı siyasi partiler liste hazırlama işlemine de hız verdi.

Gelen bilgilere göre AK Parti’de milletvekili listelerinin hazır olduğunu, nihai kararı AK Parti Genel Başkanı, Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği konuşuluyor.

Parti kurmayları listeleri hazır hale getirirken, son kez Sayın Erdoğan ile isimleri istişare ve müzakere edeceği ifade ediliyor.

MHP’de de yine durumun aynı olduğu, MHP’nin listelerini büyük ölçüde tamamladığı ve Bahçeli’nin isimler üzerinde inceleme yaptığı söylenenler arasında.

Partiler, adaylarını açıklamak için son günü mü beklerler, yoksa bugün-yarın listelerini teslim eden parti çıkar mı, bunu da hep birlikte göreceğiz.

Seçim sürecinde artık aday adaylığının sonuna geldik, şimdi adaylık sürecine geçiş yapıyoruz.

Haydi hayırlısı…

BİR HANIM OLACAKSA…

AK Parti’de liste yarışına kadın aday adayları da ortak oldu.

Bu seçimlerde bir bayan isime şans verilmesini yüksek sesle talep ettiler.

Yozgatlı hanımlar da bu talebi destekledi ve AK Parti’de bir kadın adayın yer almasını olumlu karşılayacaklarını beyan ettiler.

Ben şahsen AK Parti’nin Yozgat’ta bir bayan isime listede yer vereceğini düşünmüyorum.

Şayet listede bir hanıma yer verilirse, o ismin de yüksek olasılıkla Sibel Yıldırım olacağı düşüncesindeyim.

Partinin her kademesinde görev almış, kadın kolları başkanlığı görevini başarıyla yürütmüş ve son olarak İl Başkanlığı makamına layık görülmüş bir politikacıdan bahsediyorum.

Uzun yıllar iş hayatında dirsek çürütmüş, başarılı bir iş kadınının yanı sıra, siyasette de başarılı bir isim oldu Sibel Yıldırım.

Ayrıca aktif siyasetin içinde olmasına karşın, toplumun her kesimiyle iyi ve sıcak ilişkiler kurdu.

Herkesle barışık, herkesin sevgi ve saygı beslediği bu isim, STK’larda da görevler alarak, Yozgat için çalışan bir isim.

Dediğim gibi listeye bir hanım dahil edilirse şayet; bu isim, il başkanlığı mülakatında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşen, Erdoğan’ın yakından tanıdığı, siyaset ve iş dünyasındaki temiz sicili ve dürüst duruşuyla “Yozgat’ın Sibel Ablası” olur diyorum.



SESSİZLİĞİNİ KORUYOR

Yozgat’ta muhalefet partileri halen sessizliğini koruyor.

Kendi içlerinde seçim çalışmalarını yürütseler de, halk ile temas ve iletişim kurmuş değiller.

Aday adaylık süreci sona ererken, AK Parti ve MHP’nin aday adayları ili, ilçeyi ve köyleri gezdi-dolaştı.

Halka kendilerini tanıttılar, partilerini anlattılar. Ama aynı şeyi İYİ Parti ve CHP için söylemek mümkün değil.

Belki muhalefet partileri direk adaylarına yoğunlaşıyor olabilir.

Belki direk güçlü adaylarıyla sahaya çıkacak olabilirler.

Onu da ilerleyen gülerde görürüz.

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Gençlerin siyasete ilgi göstermediği 24 Haziran seçimlerini.

*Genel merkezi sık sık ziyaret eden aday adayı ve ekibini.

*Listede yer bulamazsa belediye başkanlığı adaylığını düşünen aday adaylarını.

*Seçim çalışmasını tek başına başarıyla yürüten deneyimli aday adayını.