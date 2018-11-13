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Süre uzatıldı

AK Parti Yozgat il ve ilçe teşkilatlarında adaylık başvuruları devam ederken, dün sona ermesi kararlaştırılan başvuruların Cuma gününe kadar alınacağı açıklandı.

Süre uzatıldı

AK Parti Yozgat il ve ilçe teşkilatlarında adaylık başvuruları devam ederken, dün sona ermesi kararlaştırılan başvuruların Cuma gününe kadar alınacağı açıklandı.

13 Kasım 2018 Salı 08:55
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Süre uzatıldı

 AK Parti Yozgat il Başkanı Celal Köse, aday adaylığı için başvuruları kabul ederken, ‘’12 Kasım 2018 Pazartesi günü, yani dün akşam itibariyle Belediye Başkanlıkları için aday adaylığı başvurularının bitmesi gerekiyordu. Sürenin kısa olması nedeniyle 2019 Mahalli İdareler seçimleri Belediye Başkanlığı aday adaylığı başvuruları 16 Kasım 2018 Cuma günü saat 17:00’ye kadar alınacaktır’’ dedi.

ADAY ADAYLARI
Yozgat Belediye Başkanlığı için bugüne kadar 6 isim AK Parti İl Başkanlığına başvuruda bulunurken, ilçe ve belde başkanlıkları için başvuranların sayısı da 87’ye ulaştı. Yozgat Belediye Başkanlığı için dün Bahri Kayabaş, Servet Ersoy, ve Galip Bulut başvuruda bulundu. Başvurusunu yapan isimlerden işadamı Bahri Kayabaş, Yozgat ve Yozgatlıya hizmet etmek üzere bu yola çıktığını söyledi. Kayabaş, ‘’AK Parti çatısı altında siyaset yapmak ve hizmet için yola çıkmak büyük bir onurdur’’ dedi.
Başvuru dilekçesini İl Başkanı Celal Köse’ye teslim eden İnşaat Mühendisi Servet Ersoy da, ‘’Son üç yıldır Yozgat Belediyesi bünyesinde çalışıyorum. Bilgi birikimlerimi, aday gösterilip, seçilmem durumunda Yozgat’ın menfaatleri için kullanmak üzere göreve talip oldum’’ ifadelerini kullandı.
Sorgun ilçesinde ise Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan başvuruda bulundu. Arslan, ‘’Sorunları zamanında ve zemininde analiz edecek, profesyonel bir bakış açısı ile çözüm odaklı çalışacağız. Proje üretecek, yaşanılabilir kent Sorgun imajını zihinlere kazıyacağız. Yerine getiremeyeceğimiz ve yapılmayacak hiçbir şey için söz vermeyecek, söz vermiş isek ölümüne arkasında duracağız’’ diye konuştu.

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Süre Uzatıldı
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