‘Suni gündemlere değil zamlara bakın’

Milletvekili Keven, Yozgat’ın onca sorunu varken seçim bölgesindeki AKP ve MHP’li vekillerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgilenmelerine bir anlam veremediğini ifade etti. Keven, ‘’Milletimiz şuan çok zor günler geçiriyor. Çiftçinin, emeklinin, esnafın, işsizin onca sorunu var. Her gün bir zam haberi geliyor. Vatandaşımız şu kış gününde evini ısıtmanın derdinde. Hanelere gelen elektrik ve doğalgaz faturası el yakıyor. Sanayicimiz 72 saat doğalgaz kesintisi yaşadı, üretimi durdu. Tam bir yıl önce TBMM’de yaptığım konuşmada gübrenin tonunun 3 bin lira olmasına tepki gösterirken bugün DAP ve ÜRE gübrenin tonu 15 bin liraya dayandı. Çiftçi gübresiz ekin ekiyor. Önümüzde bahar ayında gübre atacak ama nasıl satın alacak? Cumhur İttifakı bunlara kafa yormuyor. Milletvekilleri oturmuşlar Sayın Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan tivitler atıyorlar, mesajlar paylaşıyorlar. Yazıktır günahtır. Yozgatlı size bunun için oy vermedi. Gübrenin, akaryakıtın, doğalgazın fiyatını nasıl düşüreceğiz onun için uğraşalım. Yozgatımızın daha birçok sorunu var. Gelin bu sorunlar için uğraşalım. Pancar üreticilerinin fabrikayla yaşadıkları sorunlar var. Kota cezaları var. Böyle giderse pancar ekemeyeceklerini ifade ediyorlar. Bu sorunlar için uğraşalım. Suni gündemleri bırakın ve bu sorunlara bakın, zamlara bakın. Yaşanan bu garabeti Yozgatlı hemşerilerimin takdirine bırakıyorum. Sizin sorunlarınızla hemhal olması gerekenler ülke genelinde bilinçlice yürütülen bir kara propaganda çalışmasının parçası oldular. Hemşerilerim bunu duysun görsün.” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Bir yıl içinde benzine tam 33 kez, motorine 28 kez, LPG'ye ise 18 kez zam yapıldığını da söyleyen Keven, “Akaryakıta gelen zamların bir kısmı pompa fiyatlarına yansırken bir kısmı da ÖTV’den düşüldü. EPGİS verilerine göre 2021 yılında benzine 33 kez zam yapıldı. Benzinin litre fiyatı bir yılda 2 katına ulaştı ve bugün benzin 14.20 liradan satılıyor. Motorin fiyatlarına 2021 yılında 28 kez zam yapıldı. Bu zamlarla birlikte bir yılda motorinin litre fiyatı 2 katını aştı ve bugün motorin 14.30 liradan satılıyor. Bir yılda 18 kez zam yapılan LPG fiyatı ise 2 buçuk katına ulaştı ve bugün 9.20 liradan satılıyor. Nihayetinde akaryakıt, elektrik, doğalgaz, gübre, yem, ilaç, meyve, sebze, gıda fiyatlarına gelen zamlardan millet usandı ama ülkeyi yönetemeyen, bunun için de suni gündemler içinde debelenip duran AKP iktidarı ve paralı medya temsilcileri usanmadı” diye konuştu.