SULAMAYA KOP’TAN DESTEK

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat Merkez ve İlçelerine ait 6 milyon 365 bin lira proje bedelli 8 Kapalı Devre Sulama Sisteminin Konya Ovası Projesinin onayından geçtiğini söyledi. Başer, Yozgat Merkez Çadırardıç ve Divanlı Köyü, Çayıralan Menteşe Köyü, Yerköy Saray Köyü, Çekerek Hamzalı Köyü, Sarıkaya Tepedoğan Köyü, Kadışehri Seyhan ve Akdağmadeni Yangı Tarhana köylerinin Kapalı Devre Sulama Sistemleri projelerinin KOP’tan onaylandığı müjdeledi. Başer, onaydan geçen projelerin hayata geçmesiyle bu yerleşim yerlerinde geleneksel tarımsal üretimden, sulu tarıma geçileceğini bildirdi. Yozgat’ta atıl durumda bulunan, boşa akan akarsuların tarıma kazandırılması için projeler geliştirdiklerini belirten Milletvekili Başer, Sorgun Taşlık Barajı, Merkez Sarımbeyli Göleti’nin inşaatlarının bittiğini, açılışlarını da yakın zamanda yapacaklarını vurguladı. Başer, Boğazlıyan Oğulcuk Barajı, Yerköy İnandık Barajı, Akdağmadeni Bahçecik Barajı ve Baydiğin Göleti’nin inşaatlarının devam ettiğini, bu projelerin tamamlanmasıyla Yozgat’ta buğday ekimi dışında yılda birden fazla üretimin mümkün olacağını ve bu üretimin çiftçilerimizin ekonomisine olumlu yönde yansıyacağını ifade etti. Tarım ve Sanayii projelerinin birbirini tamamlayan entegre projeler olduğunun altını çizen Milletvekili Başer, Hızlı Tren, Havalimanı, Yeni Organize Bölgesi ve barajların yapımının tamamlanmasıyla birlikte Yozgat’ın sosyo-ekonomik hayatının bambaşka bir kimliğe bürüneceğini sözlerine ekledi.