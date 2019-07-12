Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 15°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99406
ALTIN
257.217
DOLAR
5.6748
STERLİN
7.1299
EURO
6.3877

SULAMAYA KOP’TAN DESTEK

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta hazırlanan 8 Kapalı Devre Sulama Sistemi Projesi'nin Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında destekleneceğini bildirdi. 

SULAMAYA KOP’TAN DESTEK

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat'ta hazırlanan 8 Kapalı Devre Sulama Sistemi Projesi'nin Konya Ovası Projesi (KOP) kapsamında destekleneceğini bildirdi. 

12 Temmuz 2019 Cuma 00:00
23 Okunma
SULAMAYA KOP’TAN DESTEK

AK Parti Yozgat Milletvekili ve Seçim İşleri Başkan Yardımcısı Yusuf Başer, Yozgat Merkez ve İlçelerine ait 6 milyon 365 bin lira proje bedelli 8 Kapalı Devre Sulama Sisteminin Konya Ovası Projesinin onayından geçtiğini söyledi.  Başer, Yozgat Merkez Çadırardıç ve Divanlı Köyü, Çayıralan Menteşe Köyü, Yerköy Saray Köyü, Çekerek Hamzalı Köyü, Sarıkaya Tepedoğan Köyü, Kadışehri Seyhan ve Akdağmadeni Yangı Tarhana köylerinin Kapalı Devre Sulama Sistemleri projelerinin KOP’tan onaylandığı müjdeledi. Başer, onaydan geçen projelerin hayata geçmesiyle bu yerleşim yerlerinde geleneksel tarımsal üretimden, sulu tarıma geçileceğini bildirdi. Yozgat’ta atıl durumda bulunan, boşa akan akarsuların tarıma kazandırılması için projeler geliştirdiklerini belirten Milletvekili Başer, Sorgun Taşlık Barajı, Merkez Sarımbeyli Göleti’nin inşaatlarının bittiğini, açılışlarını da yakın zamanda yapacaklarını vurguladı. Başer, Boğazlıyan Oğulcuk Barajı, Yerköy İnandık Barajı, Akdağmadeni Bahçecik Barajı ve Baydiğin Göleti’nin inşaatlarının devam ettiğini, bu projelerin tamamlanmasıyla Yozgat’ta buğday ekimi dışında yılda birden fazla üretimin mümkün olacağını ve bu üretimin çiftçilerimizin ekonomisine olumlu yönde yansıyacağını ifade etti. Tarım ve Sanayii projelerinin birbirini tamamlayan entegre projeler olduğunun altını çizen Milletvekili Başer, Hızlı Tren, Havalimanı, Yeni Organize Bölgesi ve barajların yapımının tamamlanmasıyla birlikte Yozgat’ın sosyo-ekonomik  hayatının bambaşka bir kimliğe bürüneceğini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 11.07.2019 17:16
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bozdağ, saldırıyı anlattı
Bozdağ, saldırıyı anlattı
Saadet’te Işıksoy dönemi
Saadet’te Işıksoy dönemi
Ataş Köse’yi ziyaret etti
Ataş Köse’yi ziyaret etti
Başkan Bayrak oldu
Başkan Bayrak oldu
Başer, köylerde sorun dinledi
Başer, köylerde sorun dinledi
Sedef, eksikliklerin giderilmesini istedi
Sedef, eksikliklerin giderilmesini istedi
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim