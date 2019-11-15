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SULAMA TESiSLERi YARIM KALDI

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın önemli bir tarım kenti olduğunu, verimli toprakların sulanıp, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınması amacıyla başlatılan sulama tesislerinden bazılarının yarım kaldığını söyledi.

SULAMA TESiSLERi YARIM KALDI

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın önemli bir tarım kenti olduğunu, verimli toprakların sulanıp, daha bol ve kaliteli ürünlerin alınması amacıyla başlatılan sulama tesislerinden bazılarının yarım kaldığını söyledi.

15 Kasım 2019 Cuma 04:04
SULAMA TESiSLERi YARIM KALDI

Keven, Plan Bütçe Komisyonu’nda 2020 bütçe teklifi görüşmelerinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşerek, Yozgat’ta yarım kalan DSİ gölet ve sulama inşaatları hakkında bilgi notu verdi. DSİ’nin Yozgat’ta sulamaya açtığı yerler için Bakan Pakdemirli ve DSİ kurumuna teşekkür eden Keven, ödenek yetersizliğinden ve feshedilen işlerden dolayı yarım kalan gölet ve sulama inşaatları olduğunu bildirdi. Keven, “Sorgun Gevrek, Araplı, Erkekli göletlerinin ve Akdağmadeni Çalışkan göletinin sulama borusu döşeme işi bittiği halde gölet inşaatları yarım kaldı. Bu göletlerin inşaatına 4-5 yıl önce başlanıldı. Ancak çeşitli sorunlardan dolayı iş yarım kaldı. Sulama boruları şuan toprağın altında çürüyor. Gölet inşaatları tamamlanmalı ve biran önce su tutmaya başlanmalıdır. Yozgat Büyükmahal göletinin inşaatı ise bitti ancak burada da sulama inşaatını alan firma işi feshetti. Biran önce ikmal ihalesine yeniden çıkılıp bu tesisinde çiftçilere kazandırılması gerekiyor. Yozgat’ta yarım kalan bu işlere 2020’de ödenek ayrılarak çiftçiye sulama imkânı sağlanmalıdır. Yaklaşık 30 bin dekar arazi sulanabilecekken bu sorunlardan dolayı sulanamıyor” dedi.
 

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SULAMA TESiSLERi YARIM KALDI
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