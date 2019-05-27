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Sulama tesisleri incelendi

YOZGAT İl Genel Meclisi üyeleri, Yerköy ilçesindeki tarımsal sulama tesislerinde incelemelerde bulundu.

Sulama tesisleri incelendi

YOZGAT İl Genel Meclisi üyeleri, Yerköy ilçesindeki tarımsal sulama tesislerinde incelemelerde bulundu.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Sulama tesisleri incelendi

İl Genel Meclisi üyeleri Mehmet Gönül, Mesut Kılıç, Nuri Çınar, Alper Terzi, Abdulbaki Karataş, Encümen Müdürü Murat Caner ile birlikte Yerköy ilçesine gitti. Meclis Üyeleri, Kördeve Köyünde Kapalı Devre Sulama Tesisi, Delice Köyünde de Regülatör ve Sulama tesisini inceledi. Kahya Köyü Muhtarı Kamil Demir ve Sulama Birliği Başkanı Ruhi Soldamlı’nın da eşlik ettiği incelemerde, meclis üyeleri bilgilendirildi, köy mesken alanını genişletmek için yapılan çalışmaları hakkında da bilgiler aktarıldı. 

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