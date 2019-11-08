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Şükranla anıyoruz

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı 10 Kasım münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı.

Şükranla anıyoruz

AK Parti Yozgat İl Teşkilatı 10 Kasım münasebetiyle yazılı bir açıklama yaptı.

08 Kasım 2019 Cuma 14:19
Şükranla anıyoruz

AK Parti İl Teşkilatından yapılan açıklamada, Atatürk'ün minnet ve şükranla anıldığı belirtildi. AK Parti'nin yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verildi
"Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ahirete intikalinin 81. yıl dönümünde, minnet ve şükranla anıyoruz. Milli Mücadele’de ülkemizin bağımsızlığı uğrunda hayatını feda eden şehitlerimize, kanını veren gazilerimize rahmet diliyor ve onların manevî huzurlarında aziz hatıralarını saygı ile yâd ediyoruz. Ülkemizin birliğine ve huzuruna kasteden şer odaklarına karşı mücadele eden güvenlik güçlerimize Allah yardım etsin. Milletimizin istikbalini karartmaya çalışan emperyal ruhun uşakları ve tetikçileriyle savaşan askerlerimizi muzaffer kılsın. Bu vesile ile ülkemizin inkişafı, milletimizin geleceği için gayret gösterenlerden ebediyete göç edenleri rahmetle anarken, yaşayanlara bereketli bir ömür diliyorum. Ülkemizin esenliği, milletimizin birliği ve dirliği dȃim olsun"
 

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