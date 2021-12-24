SU SIKINTISI KALMADI!

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Musabeyli Cemil Çiçek Barajı’nın Atıksu Toplama ve Arıtma Tesisi yapım işinin geçici kabulünün yapıldığının müjdesini verdi. Başer, ‘’Cemil Çiçek Barajı AK Parti hükümetlerimiz döneminde ‘Su akar Türk bakar’ sözünün tarih olduğunun kanıtı olan bir eser oldu’’ dedi. Başer, Yozgat’ın yıllık su ihtiyacının 12 bin 58 hektometreküp olduğunu, bu ihtiyacın Cemil Çiçek Barajı ve Kirazlı Göletinden karşılandığını aktardı. Başer, yapılan Atıksu Toplama ve Atıksu Arıtma Tesisi ile Cemil Çiçek Barajının Yozgat’ın içme suyunu 2045 yılına kadar karşılayabilecek duruma geldiğini söyledi. Başer, geçmiş dönemlerde içme suyunun sorun olduğu Yozgat’ta bu dev proje ile su sorunu tamamen ortadan kalkacağının altını çizdi, Cemil Çiçek Barajı’nda yapılan Atıksu Toplama ve Arıtma tesisiyle Yozgat insanına daha sağlıklı, uzun ömürlü ve temiz içme suyu hizmeti sunacaklarına vurgu yaptı. Baraj çevresinde bulunan köylerle ilgili de müjde veren Başer, Cemil Çiçek Barajı’nı besleyen Gülyayla, Bişek ve Baltasarılar köylerinin evsel ve hayvansal atıklarının arıtılmasıyla baraja daha temiz ve daha sağlıklı su sağlanacağını ifade etti. Yozgat’ta tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini anlatan Başer, Yerköy İnandık Barajı, Boğazlıyan Oğulcuk Barajı ve yapımı devam eden göletlerin hizmete girmesiyle Yozgat’ın tarım ve hayvancılığının büyük ivme kazanacağını sözlerine ekledi.