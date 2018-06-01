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Sorunların takipçisiyiz

CHP Yozgat Milletvekili adayları Ali Keven, Özgür Karslıoğlu, Şahin Bozdemir, seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor.

Sorunların takipçisiyiz

CHP Yozgat Milletvekili adayları Ali Keven, Özgür Karslıoğlu, Şahin Bozdemir, seçim çalışmalarını birlikte yürütüyor.

01 Haziran 2018 Cuma 07:00
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Sorunların takipçisiyiz

Esnaf ve köy ziyaretlerinde bulunan adaylar, sorun dinliyor. CHP birinci sıra adayı Ali Keven, Yozgat’ta yaşayan insanların ekonomik yönden ciddi sıkıntılar yaşadığını, bu sıkıntıların alışveriş yaparken daha fazla hissedildiğini söyledi. Keven, ‘’Yozgat’ımızın nüfusunun maalesef 600 binden 400 bine düştü. Bundan dolayı da gitgide ilçelerin eridiği görülüyor. Esnaf dertli, çiftçi dertli, üretici büyük sıkıntılar içerisinde ve bu durum gitgide büyüyor. Siyasal iktidar halkın sorunlarını daha da onulmaz hale getirdi. 24 Haziran’da bizler ülkenin yönetimine ve meclise talibiz. Bizler bu şehrin sorunlarını çözeceğiz. Derdimiz Yozgat derdimiz tüm Türkiye” dedi.

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