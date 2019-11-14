Sorunların çözümüne YAKIN TAKiP

Milletvekili Başer, Yozgat’ın gelişimi ve kalkınmasına yönelik projelerin görüşüldüğü toplantıda belediyelerin yaşadığı kaynak ve ödenek sorunlarının çözüme kavuştuğunu kaydetti. Başer, çevre ve şehircilikle ilgili, alt yapı, üst yapı, kentsel dönüşüm başta olmak üzere millet bahçelerinin kurulacağını belirtti. Milletvekili Başer, AK Parti iktidarı ile Yozgat’ın da büyük hizmetlere kavuştuğunu, bundan sonra da hizmet almaya devam edeceğini söyledi. Milletvekili Başer, iktidarları döneminde Yozgat’ın yatırım, hizmet ve destek almaya başladığına değinerek, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişim için her işin takipçisi olduklarının altını çizdi.