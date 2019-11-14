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Sorunların çözümüne YAKIN TAKiP

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı’nda Yozgat’ta yaklaşık 500 milyon Lira tutarında kaynak ve ödenek sağlandığını söyledi.

Sorunların çözümüne YAKIN TAKiP

AK Parti Seçim İşleri Başkan Yardımcısı ve Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımı ile gerçekleştirilen İl Değerlendirme Toplantısı’nda Yozgat’ta yaklaşık 500 milyon Lira tutarında kaynak ve ödenek sağlandığını söyledi.

14 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Sorunların çözümüne YAKIN TAKiP

Milletvekili Başer, Yozgat’ın gelişimi ve kalkınmasına yönelik projelerin görüşüldüğü toplantıda belediyelerin yaşadığı kaynak ve ödenek sorunlarının çözüme kavuştuğunu kaydetti. Başer, çevre ve şehircilikle ilgili, alt yapı, üst yapı, kentsel dönüşüm başta olmak üzere millet bahçelerinin kurulacağını belirtti. Milletvekili Başer, AK Parti iktidarı ile Yozgat’ın da büyük hizmetlere kavuştuğunu, bundan sonra da hizmet almaya devam edeceğini söyledi. Milletvekili Başer, iktidarları döneminde Yozgat’ın yatırım, hizmet ve destek almaya başladığına değinerek, kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişim için her işin takipçisi olduklarının altını çizdi.

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