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Sorunları biliyoruz!

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, gazetemiz bürosunu ziyaret ederek, yeni yönetim ve yayın hayatı hakkında bilgi alıp, başarı dileğinde bulundu. Sedef, her fırsatta Yozgat’a gelip, halkın her kesimi ile bir araya geldiğine vurgu yaparak, ‘’Bu ziyaretlerimizde aldığımız bilgiler bizim Ankara’da mecliste elimizi güçlendiriyor. Sorunu tartışırken, kaynağından aldığımız bilgilerle görüşümüzü ortaya koyuyoruz’’ dedi.

17 Eylül 2021 Cuma 00:44
Sorunları biliyoruz!

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, her fırsatta seçim bölgesi Yozgat'a gelerek, vatandaşla bir araya geldiğini, çiftçi, esnaf, sivil toplum kuruluşları, resmi kurum ve kuruluşları ziyaret ederek, sohbet edip sorunlarını, taleplerini dinlediklerini bildirdi. İleri gazetesi bürosunu ziyaret eden Sedef, gazetenin yeni yönetimini tebrik etti, yeni yayın dönemi için başarı dileğinde bulundu. MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay, Kadın Kolları Başkanı Gülseren Sarıoğlu, İl Başkan Yardımcısı Osman Ruşen Özdemir ile bazı partililerin de eşlik ettiği ziyarette Sedef, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Vatandaşımızdan bire bir aldıkları meclis kürsünde dile getirip, çözümlenmesi noktasında çalışmalar yaptığını kaydeden Sedef, ‘’Buralardan aldığımız bilgiler Meclis çalışmalarımıza bize de ışık tutuyor’’ dedi. Meclisin tatil olmasını fırsat bilerek geldikleri Yozgat’ta tüm ilçeleri, kısmen beldeleri de ziyaret ederek, toplumun her kesimi ile görüşmeye gayret ettiğini aktaran Sedef, ‘’Gezip, görüştüğümüzde çiftçimizden gübre fiyatlarının çok yüksek olduğunu öğreniyoruz. Kuraklıktan yakınan çiftçilerimizin desteklemeler konusunda da sıkıntı içerisinde olduğunu görüyoruz. Desteklemeler tarla sahibine yapılıyor. Daha öncede gündeme getirmiştik, yine gündeme getireceği, desteklemelerin tarla sahibine değil, tarlayı ekip biçene, üretene verilmesi gerekir. Şoför esnafının sıkıntıları var. Nakliyecinin sıkıntıları var. Tüm bunlarla ilgili bilgiler alıp, notlarımıza ekliyoruz. Mecliste konu gündeme geldiğinde, tartışma olduğunda bize iletilen bu bilgilerle net ifadeler kullanabiliyoruz. Böylece daha etkili sonuçlar alabilmek mümkün oluyor’’ diye konuştu. Yaptıkları ziyaretlerde ‘erken seçim mi var?’ sorusuyla karşılaştıklarını dile getiren Sedef, seçimlerin zamanında yapılacağını, erken seçim yapılmış olsa bile diğer ittifakın adayının bulunmadığını da sözlerine ekledi. (Sümeyye İlhan)

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