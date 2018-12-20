Sorunları anlattı

Yozgat Milletvekili Ethem Sedef bütçe görüşmeleri kapsamında, TBMM’de söz alarak sıkıntı içerisinde olan vatandaşların sorunlarını anlattı.

Atanamayan öğretmen sorunu, mühendislerin yaşadığı problemler ve çiftçinin perişan halini sıralayan Sedef, hükümetin ve meclisin bu sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti.

Öğretmen açığının Türkiye’de eğitim sisteminin kalitesini zedelediğini anlatan Sedef,

“Bakanlık bünyesinde yüzde 11’e yakın norm kadro açığı bulunmaktadır. Atanamayan öğretmenler ise eğitim alanında ayrı bir meselemizdir” dedi.

Milletvekili Sedef, ziraat mühendisi, veteriner hekim ve gıda mühendislerinin atama problemlerini de dile getirdi.

Sedef, çiftçiye sağlanan mazot desteği yerine, tarımda kullanılan mazotun, özel tüketim vergisinden muaf olması gerektiğini, bu durumun çiftçiye daha fazla katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

