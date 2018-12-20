Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
hafif yağmur
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
92009
ALTIN
212.358
DOLAR
5.2641
STERLİN
6.6749
EURO
6.0307

Sorunları anlattı

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef meclis kürsüsünden öğretmen, mühendis ve çiftçilerin sorunlarını dile getirdi.

Sorunları anlattı

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef meclis kürsüsünden öğretmen, mühendis ve çiftçilerin sorunlarını dile getirdi.

20 Aralık 2018 Perşembe 07:00
115 Okunma
Sorunları anlattı

Yozgat Milletvekili Ethem Sedef bütçe görüşmeleri kapsamında, TBMM’de söz alarak sıkıntı içerisinde olan vatandaşların sorunlarını anlattı.

Atanamayan öğretmen sorunu, mühendislerin yaşadığı problemler ve çiftçinin perişan halini sıralayan Sedef, hükümetin ve meclisin bu sorunlara çözüm üretmesi gerektiğini ifade etti.

Öğretmen açığının Türkiye’de eğitim sisteminin kalitesini zedelediğini anlatan Sedef,

“Bakanlık bünyesinde yüzde 11’e yakın norm kadro açığı bulunmaktadır. Atanamayan öğretmenler ise eğitim alanında ayrı bir meselemizdir” dedi.
Milletvekili Sedef, ziraat mühendisi, veteriner hekim ve gıda mühendislerinin atama problemlerini de dile getirdi.

Sedef, çiftçiye sağlanan mazot desteği yerine, tarımda kullanılan mazotun, özel tüketim vergisinden muaf olması gerektiğini, bu durumun çiftçiye daha fazla katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Gözler Başkente çevrildi
Gözler Başkente çevrildi
Dar gelirlinin yanındayız
Dar gelirlinin yanındayız
Demirel, değişim istedi
Demirel, değişim istedi
CHP’de hazırlıklar sürüyor
CHP’de hazırlıklar sürüyor
Köse ziyaretlerini sürdürüyor
Köse ziyaretlerini sürdürüyor
İYİ Parti aday belirliyor
İYİ Parti aday belirliyor

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim