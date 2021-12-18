SORUNLARI ANLATTI

MHP Grubu adına, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin 5'inci maddesi ile ilgili söz alan Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Yozgat’ın beklentilerini de dile getirdi. Sedef, Yozgat'ın Yenifakılı ilçesinde yaşayan vatandaşların yardımlarıyla yüksekokul ve buna bağlı yurt binasının yapılması için büyük çaba gösterdiklerini hatırlatarak, önümüzdeki eğitim öğretim yılında gerekli planlamaların yapılarak Yenifakılı ilçesi yüksekokuluna öğrenci alımının yapılmasını talep etti. Sedef, ‘’Aydıncık ilçemizin hastanesinde bulunan röntgen cihazlarının yenilenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Hemşehrilerimiz diş hastanesindeyse röntgen cihazı bulunmadığını ifade ediyor, çözüm istiyorlar. Aydıncık ilçemizi doğal gaza kavuşturmamızı bekliyorlar. Sarıkayalı hemşehrilerimiz Yahyasaray Göleti'nden kapalı sulama projesini istiyorlar. Proje ve ÇED çalışmaları tamamlanmış Hasbek Barajı'nın yatırım programına alınmasını bekliyorlar ve Sarıkaya Hamamı kazı alanını da kamulaştırma için kaynak ihtiyacı istenmektedir’’ dedi. Sedef, Sorgun Belediye Başkanının ilçede İç Anadolu kulüplerinin ucuz maliyetle kullanabileceği spor kamp merkezi ve yüzme havuzu kazandırmak istediğini bildirdi. Sedef, ‘’Projeleri hazır, Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan destek bekliyoruz. Sorgun ilçemiz veterinerlik fakülte binası ve veterinerlik uygulama hastanesinin bir an evvel yapılmasını bekliyorlar. İç Anadolu Bölgesi'nin tek sıralı Sarıçam ormanlarının yer aldığı Akdağmadeni ilçemiz hem jeotermal turizm hem de ekoturizm olarak bölgemizin yeni gözdesi olabilecek potansiyele sahip. Kültür ve Turizm Bakanlığımızdan Akdağmadenili hemşehrilerimiz adına müjdeli haberler bekliyoruz. Sözlerime son verirken Genel Başkanımızın ifadesiyle ‘Cumhur İttifakı millet aklıdır’ diyorum. Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi ülkemizin geleceğini inşa edecektir, vatandaşlarımız sorunlarının çözümünü yine Cumhur İttifakı'nda arıyor ve bu millî ittifaka güveni tamdır diyorum. 2022 bütçesinin tüm Bakanlıklarımıza, vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum’’ ifadelerini kullandı.