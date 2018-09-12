SORUNLARA SAHiP ÇIKIYORUZ

CHP İl Örgütü’nü ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ı konuk eden Keven ve Yaşar, birer konuşma yaparak Yozgat’ın içinde bulunduğu durumu aktardılar. CHP İl Başkanı Abdullah Yaşar, partisinin Türkiye’nin sorunlarına sahip çıktığı gibi, Yozgat’a da ayrı bir önem verdiğini belirtti. İl Başkanı Abdullah Yaşar, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Yozgat’ta bakliyat çalıştayı yaptığını hatırlatarak, “Ayrıca sayın vekilimiz Okan Gaytancıoğlu da şehrimizde ciddi bir çalışma yaptı ve bunu kitapçık haline getirmişti. Şimdi de Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Orhan Sarıbal memleketimize teşrif etti” diye konuştu.

GÜNÜ BİRLİK ÇALIŞMIŞLAR

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise Yozgat’ı 16 yıldır yönetenlerin sadece günü birlik çalışmalar yaptığını savundu. Milletvekili Ali Keven, “Vekil seçildikten sonra gördüğüm şudur ki, Yozgat’ı yönetenler günü birlik politika yapmışlar. Hep günü kurtarmışlar, başka hiçbir şey yok” dedi.

Köklü hiçbir sorunun çözülmediğini, ciddi planlama yapılmadığını belirten Keven, seçildiği günden bu tarafa 24 saat Yozgat için çalıştığını belirtti. Milletvekili Keven, Yozgatlı vatandaşların 24 Haziran seçimlerinde ciddi bir karar vererek, muhalefete de şans tanıdığını hatırlatarak, “Biz bu şansı halkımızla birlikte en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Benim alanlarda olmam birilerini rahatsız etmiş olsa ki onlar da alanlara indiler, bu Yozgat adına sevindirici diye düşünüyorum. 16 yıldır gidilmeyen yerlere gitmeye başladılar, biz bundan mutluluk duyuyoruz. Yozgatlı seçmen ile birlikteyiz” şeklinde konuştu.