Sorunlar mecliste

Keven, “Yozgat ve ilçelerinde, köylerinde halkımızın sorunlarıyla ilgili yürüttüğümüz çalışmalarla, çiftçilerimizin sorunları ve talepleri ile ülke tarımının nasıl ithalat saldırısından kurtulacağına dair çözüm önerilerimizle her an halkımızın yanında yer almaya devam edeceğim. Yeni yasama dönemini en başarılı şekilde geçirerek öncelikle Yozgat'ın sorunlarıyla ilgili önergeler olmak üzere kanun teklifleri, Meclis Genel Kurul konuşmaları ve basın toplantılarıyla halkımızın sorunlarını ve çözüm önerilerimizi Meclis çatısı altında da yüksek sesle dile getireceğim” dedi.

Meclis açılır açılmaz bakanlara soru önergeleri veren Keven, çiftçilerin sorunları, Yozgat çamlığı ve Çekerek barajının spor turizmine kazandırılması, termal kaynakların ekonomiye kazandırılması, spor vadisi, yol çalışmaları, esnaf ve işletmelerin sorunları, Şeker Fabrikası, daha farklı konuları içeren soruları ilgili bakanlıkların yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına teslim ettiğini söyledi.

