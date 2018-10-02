Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98161
ALTIN
231.582
DOLAR
5.9787
STERLİN
7.7648
EURO
6.9063

Sorunlar mecliste

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 27. Dönem Yasama Yılı öncesinde Yozgat il genelinde yaptığı ziyaretlerde kendisine iletilen sorunları TBMM’nin açılmasının ardından düzenlediği basın toplantısı ile ülke gündemine taşıdı.

Sorunlar mecliste

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, 27. Dönem Yasama Yılı öncesinde Yozgat il genelinde yaptığı ziyaretlerde kendisine iletilen sorunları TBMM’nin açılmasının ardından düzenlediği basın toplantısı ile ülke gündemine taşıdı.

02 Ekim 2018 Salı 16:27
57 Okunma
Sorunlar mecliste

Keven, “Yozgat ve ilçelerinde, köylerinde halkımızın sorunlarıyla ilgili yürüttüğümüz çalışmalarla, çiftçilerimizin sorunları ve talepleri ile ülke tarımının nasıl ithalat saldırısından kurtulacağına dair çözüm önerilerimizle her an halkımızın yanında yer almaya devam edeceğim. Yeni yasama dönemini en başarılı şekilde geçirerek öncelikle Yozgat'ın sorunlarıyla ilgili önergeler olmak üzere kanun teklifleri, Meclis Genel Kurul konuşmaları ve basın toplantılarıyla halkımızın sorunlarını ve çözüm önerilerimizi Meclis çatısı altında da yüksek sesle dile getireceğim” dedi.
Meclis açılır açılmaz bakanlara soru önergeleri veren Keven, çiftçilerin sorunları, Yozgat çamlığı ve Çekerek barajının spor turizmine kazandırılması, termal kaynakların ekonomiye kazandırılması, spor vadisi, yol çalışmaları, esnaf ve işletmelerin sorunları, Şeker Fabrikası, daha farklı konuları içeren soruları ilgili bakanlıkların yanıtlaması istemiyle meclis başkanlığına teslim ettiğini söyledi.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Oktay memleketinde...
Oktay memleketinde...
OKTAY’A SEVGi SELi
OKTAY’A SEVGi SELi
Oktay, hasret giderecek
Oktay, hasret giderecek
Keven, tarım alanlarını gezdi
Keven, tarım alanlarını gezdi
'Ben Yozgat için ne yapabilirim!'
'Ben Yozgat için ne yapabilirim!'
Çayımız hazır, bekliyoruz!
Çayımız hazır, bekliyoruz!

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim