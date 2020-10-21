Sorunlar meclise taşındı

MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, 20 milletvekili arkadaşının da imzası ile TBMM Başkanlığına verdiği dilekçede, Yerel Basının sorunlarının araştırılıp, çözümlenmesi yönünde çalışmalar yapılmasını talep etti. Sedef, bir ilde basın, toplumun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili olduğuna dikkat çekerek, ‘’Bu sebepledir ki yerel medya çok önem arz etmektedir. Yerel medya bulunduğu yerde toplumu bilgilendirmek, yönlendirmek gibi bir görev üstlendiği gibi toplumun sorunlarının gündeme getirilmesi ve bunların çözüm sürecini takip etmekte asli görevleri arasındadır. Medyanın sessiz kaldığı ya da susturulduğu bir ortamda demokrasiden bahsetmek doğru olamayacaktır’’ dedi. Basının temel görevinin, insanların çevresinde olup bitenleri gözlemleyerek, toplumu ilgilendiren gelişmeleri okuyucuya anlaşılır çerçevede sunmak olduğunu kaydeden Sedef, İl ve ilçelerde olmak üzere, bölgesel konuları ele alan yerel basının, bilgilendirme görevini öncelikli olarak yerine getiren kitle iletişim araçları olduğunu anlattı. Sedef, ‘’Türkiye’de geçmişi zorluklarla dolu olan yerel basın; ilimiz Yozgat’ta da siyasal, toplumsal ve ekonomik ilerlemelere rağmen, işlevlerini tam olarak yerine getirememektedir. Yerel basın ekonomik açıdan ayakta kalmanın mücadelesini vermektedir. Yerel gazetecilik geleneğinin etkili olduğu birkaç il dışında resmî ilan desteği almadan yayın hayatına devam edebilecek gazete neredeyse yoktur. İlde bulunan ticari işletmeler de reklamı gereksiz görüyorsa yerel gazetelerin ayakta kalması oldukça zor bir hal almaktadır. Sınırlı reklâm ve ilan pastasının sayısı artan gazeteler nedeniyle yetersiz kalması başlı başına bir sorundur. Yerel medya çalışanlarının mesleğe ilişkin yaşadıkları en büyük zorluk maddi imkânsızlıklardır. Resmî ilanların yıllardır yerel basını ayakta tutan önemli bir ekonomik destek olduğu gerçeği unutulmadan, bu ilanların dağıtım şartları gözden geçirilmelidir. Konuyla ilgili sektörden görüş alınarak yeniden düzenlemeye gidilmesinin yararlı olacaktır. Yerel basın, ekonomik sorunların yanı sıra yetişmiş eleman, teknik altyapı, istihdam ve etik gibi sorunlarla da karşı karşıya bulunmaktadır’’ diye konuştu. Sedef, yaygın basında olduğu gibi yerel basında da görülen etik aksaklıklar, gazetecinin hak ve sorumluluklarından haber üretimine, ilan ve reklâm paylaşımından basının siyasetle ilişkisine kadar geniş bir yelpazeye yayılmış durumda olduğunun altını çizdi. Sedef, haber hırsızlığı, yeni bir gazete kurulurken nüfusa oran ve rekabetin korunmasının dikkate alınmadan ruhsat verilmesi, gazetelerin resmî ilân pastasından yeterli pay almaması ekonomik sorunları derinleştirdiğine de vurgu yaptı. Sedef, ‘’İnternet kullanımı yaygınlaştıkça, gazetelerin baskı sayısı olumsuz etkilenmekte, düşük baskı sayısı sorunu gazeteler için adeta kronik bir hastalığa dönüşmektedir. Zaten baskı sayısı oldukça düşük olan gazeteler, interneti fırsata dönüştürmeyi henüz başarabilmiş değildir. İlimizde yüksek uydu frekans kiraları ve telif hakları nedeniyle yerel bir televizyon kanalı bile bulunmamaktadır. Yerel radyolar ise reklam gelirlerinin yetersizliği nedeniyle rekabet koşullarında ezilmektedir. Yerel basın başlı başına önemlidir, var olmalıdır, yerel basın yerelin sesidir. Sorunların yerinde ve sektör temsilcileri ile birlikte tespit edilerek, konunun aydınlığa kavuşturulması ve gereken önlemlerin alınması amacıyla Meclis Araştırması açılması gerekmektedir’’ ifadelerini kullandı.