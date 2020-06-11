Sorunlar meclis gündeminde

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Erzurum, Bingöl, Erzincan, Kars, Kayseri, Muş ve Sivas illerinde çiftçilere 14 bin dekarlık arazi dağıtılacağını ifade ederek ‘Bu iller arasında Yozgat neden yok?’ diyerek, Tarım Bakanının yanıt vermesini istedi. Keven, mecliste yaptığı konuşmada ise, Yozgat Bozok Stadı’nın onarımını değil sporseverlerin yeni bir stat yapılması gerektiğini dile getirdi.

Keven, Hazineye ait atıl vaziyette ki arazilerin parsellenerek çiftçilere ücretsiz dağıtılması anlamlı bir uygulama olduğunu kaydetti. Keven, ‘’Ancak yedi ilde dağıtımı yapılan bu arazilerin Yozgat’ta da dağıtılması gerektiğini verdiğim soru önergesinde de vurguladım. Bakanlık yetkilileri Yozgat’ı unuttuysa hatırlatıyorum. Bu atıl vaziyette ki hazine arazileri Yozgat’ta da topraksız köylülere dağıtılırsa ülke tarımına büyük katkı sağlar. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’ye verdiğim soru önergesinde Yozgat’ta bulunan hazine arazilerinin çiftçilere dağıtılarak tarımda değerlendirilmesini istedim. En kısa zamanda uygulamanın başlatılmasını temenni ediyorum” dedi.

YOZGAT’A ÖZEL TEŞVİK

Cumhuriyet Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın ihracat rakamlarını da mercek altına aldı. Yozgat’ta yapılan ihracat faaliyetlerini yıllara göre ve komşu illerle kıyaslayan Keven, Yozgat’ın ihracat potansiyelinin artırılması için Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan ile de görüşerek bir soru önergesi verdi. Soru önergesine gelen cevabı da paylaşan Keven, şunları kaydetti:

“Yozgat ilimizin 2019 yılı ihracat rakamı 13,5 milyon dolardır. Bu rakamla Yozgat 81 il arasında maalesef 73. Sıradadır. Çünkü Yozgat’ta yıllardır ısrarla uygulanmaya çalışılan bölgesel kalkınma planı istenilen kalkınmayı sağlatamamıştır. Yozgat’ın komşusu olan Çorum’un ise 2019 yılı ihracat rakamı 1,5 milyar dolardır ve 17. Sıradadır. Elbette her ilin kalkınması, her ilin ihracat rakamının en az bu kadar olması temennimizdir. Çünkü 62 adet ilin ihracat rakamı ne yazık ki 1 milyar doların altındadır. Yozgat ihracatta ki 13,5 milyon dolarlık payıyla 73. Sırada yer almaktadır. Artvin 63., Hakkari ise 64. Sırada olup Yozgat’ın üstünde yer almaktadır. İşsizlikte, gelir adaletsizliğinde ve verdiği göçte ilk sıralarda olan Yozgat ilimizin kalkınmada en ayrıcalıklı illerin arasına dâhil edilmesi gerekmektedir. Yozgat geçen yıl için negatif yüzde 17’lik göç hızıyla 64. Sıradadır. Yozgat’a özel teşvik sistemi getirilmediği sürece bu sıralamalardan kurtulamayız. Bölgesel değil sektörel kalkınmanın hayata geçirilmesi ve özellikle Yozgat’ta gıda üretimi, süt ürünleri üretimi, paketlenmiş bakliyat üretimi, tuğla-seramik ürünleri üretimi, seracılık, tohumculuk, hayvancılık ve hayvancılıkta aile işletmeleri gibi konuları gündeme alarak bu sektörlere yoğun destek verilmelidir. İlimizin ihracatta ki rakamıyla ilgili yerel kurumlarla birlikte bir acil eylem planı hazırlanması önem arz etmektedir. Yozgat’ın ihracat rakamını 1 milyar doların üzerine çıkartacak beş yıllık acil eylem planı hazırlanmalıdır.”

KIYASLAMA YAPTI

Yozgat ile başka illerin ihracat rakamlarını kıyaslayan Keven, Yozgat kalkınmada neden özel teşvik sistemlerinden mahrum bırakılıyor diye sordu.

Keven, “Yozgat en yakın olan komşusu Çorum ile kıyaslandığında 2019 ihracat rakamında büyük farkların olduğu ve Yozgat’ın tam 114 katıyla Çorum’un 1,5 milyar dolarlık bir ihracat rakamına ulaştığı görülmektedir. 2015 yılına bakarsanız Çorum 333 milyon dolarlık ihracat ile 28. Sırada, Yozgat ise 11 milyon dolarlık ihracat ile 72. Sırada yer alıyor. 2019 yılına geldiğimizde Çorum 17. Sıraya yükseliyor. Yozgat ise 73. Sıraya geriliyor. Bunun hesabını Yozgat’ın yıllarını heba eden siyasetçiler ve bürokratlar halka vermelidir. 13.5 milyon dolar ihracat yapan Yozgat’ı, 44 milyon dolar ihracat yapan Hakkâri’nin gerisinde koyanlar bu halka hesap vermelidir. Komşumuz olan yarı büyüklüğümüzde ki Kırşehir ihracatta 223 milyon dolar ile 38. Sıradayken, Yozgat’ı 13.5 milyon dolar ile 73. Sırada bırakanlar bunun hesabını vermelidir. Hamasi siyasete gelince varsınız, ötekileştirmeye gelince varsınız ama Yozgat’ı kucaklayıp ihracatta kalkınmada üst sıralara çıkarmaya gelince yoksunuz. Bu büyük bir vebaldir. Yozgat’tan göç eden insanların, Yozgat’ta yaşayıp kalkınmadan payını alamayan insanların vebali var!” diye konuştu.

Yanıtlanan soru önergesi hakkında da bilgi veren Keven, “Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan vermiş olduğum soru önergemi yanıtladı. Bu yanıta göre mal ihracatına yönelik devlet desteğinden Yozgat’a 2013-2018 yıllarında toplam 450 bin lira, 2019 yılında ise 282 bin lira ödenmiştir. Ayrıca son 5 yılda 6 adet bilgilendirme semineri düzenlenmiş ve sadece 132 kişi katılım sağlamış. Elbette yerel girişimcilere de daha fazla ilgi göstermeleri adına büyük iş düşüyor. Ancak gerçekleştirilen bilgilendirme seminerleri artırılmalıdır. Yozgat’ta zaten az sayıda bulunan girişimcilere daha fazla destek paketi sunulmalıdır, sayıları artırılmalıdır. Ayrıca seçildiğim günden beri gündemde tuttuğum İstanbul Yatırımcı Destek Ofisi’nin biran önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Sayın Bakan’ın kurulması için söz verdiği Yozgat İhracat Destek Ofisi’nin ise takipçisi olacağım” ifadelerini kullandı.