SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Bu doğrutlütuda Yozgat'a gelen ve CHP Yozgat İl Teşkilatı tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısında CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş ile parti teşkilat temsilcilerinin katılımıyla Yozgat’ın sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. Parti binasında gerçekleştirilen toplantının basına açık bölümünde konuşan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgat’a gelen Milletvekilleri ile birlikte Yozgat’ın sorunları neler, neler yapılmalı konusunda bir ön çalışma yapacaklarını söyledi. Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ise Türkiye’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidara koştuğunu, kendilerinin de bu anlamda genel merkez olarak bu koşuya yardımcı olabilmek, partilerini Yozgat’ta da iktidar yapabilmek için çalışmaya, proje üretmeye geldiklerini belirtti. Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da Yozgat’ın tarihi bir kent olduğunu, Türkiye için de önemli kentler arasında olduğuna dikkat çekti. AK Parti iktidarları yönetiminde Yozgat’a gereken önem ve değer verilmediğine dikkat ecen Demirtaş, ‘’Sürekli kan kaybetmiş bir kent, sürekli göç vermiş bir kent. Bu dönemde bazı noktalarda iyileşmeye giderken Yozgat geriye gitmiş netice itibariyle de hem Zonguldak’ta, hem Yozgat’ta hem de Türkiye’de değişime ve dönüşüme ihtiyaç var. İktidar gerçekten Türkiye’yi yönetemiyor bunu görüyoruz. 2018 yılında yeni sistem yürürlüğe girdi ve bu yeni sistemle birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diyor onlar, biz tek adam rejimi diyoruz. Türkiye’nin daha iyiye gideceğini Milli gelirimizin daha yukarlara doğru çıkacağını, ekonominin şaha kalkacağını bunun gibi bir sürü laflar söylediler ve milletimizden oy aldılar referandum sürecinde. Ama bakıyoruz sonuç öylemi oldu, son üç yıllık döneme bakıyoruz Türkiye sürekli geriye gitti. Yozgat sürekli geriye gitti, Zonguldak, Kırıkkale aklınıza gelen hangi il varsa geriye gitti. Dolasıyla bu yeni sistem artık çalışmıyor. Bu sistem işlemiyor. Bunun için Türkiye’de yeni bir zihniyet devrimine ihtiyaç var. Bir değişime ve dönüşüme ihtiyaç var. Bunu aslında ilk işaret fişeğini 2018 seçimlerinde, genel seçimlerde gördük. İttifaklar yarıştı. Uzun yıllar sonra ilk defa Yozgat’tan bir milletvekilimiz çıktı. Yozgat Cumhuriyet Halk Partisi olarak da parlamento da temsil edilir hale geldi’’ dedi.

YOZGAT’IN EN ÖNEMLİ

SORUNU GÖÇ VE İŞSİZLİK

Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat’ın temel sorunundan bir tanesinin ve en önemlisinin göç ve işsizlik olduğuna dikkat çekti. Yozgat göçü ve işsizliği çözemezse büyümesinin, gelişmesinin ve kalkınmasının imkanının bulunmadığının altını çizen Keven, bununla ilgili iktidarın yerelden kalkınma modeli diye bir model önerdiğini, bu model tutmuş olsaydı Yozgat’ın göç ve işsizlik diye bir sorunu olmayacağını vurguladı. Yozgat’ın yerel yönetimle kalkınması, refaha ulaşmasının mümkün olmadığını belirten Keven, ‘’Ne yapmak lazım Yozgat kalkınacak, göç ve işsizlik durdurulacak yoksa açık söylüyorum 5 yıl sonra Yozgat küçük bir ilçe olacak. Bunu söylemek istemiyorum ama gösterge öyle. Çünkü 2002 yılında 684 bin olan nüfusumuz bugün 424 bin. 2002 de 6 milletvekilimiz vardı bugün 4 belki bundan sonraki seçimde sayı 3’e düşecek. Hiç belli değil göç devam ediyor çünkü. İstihdam ve üretime dayalı yatırımı biz Yozgat’a getiremezsek yani kamu-özel işbirliği anlayışıyla Yozgat’ta yatırımlar yapmazsak göç ve işsizliği engellememiz mümkün değil. Yozgat maalesef eğitim ve öğretimde başarı sırası düşük. 58’inci sırada. Göç veren beş il arasında en az kamu yatırımı alan 10 il arasında Yozgat. Yozgat son 30 yılda siyasi arenada özellikle Ankara’da çok ciddi insanlarca, çok büyük güçlerce temsil edildi. Milletvekilleri oldu 6-0, iktidara mensup, Meclis Başkanlarımız oldu, Adalet Bakanlarımız oldu, İktidarın grup sözcüleri oldu ama neticede Yozgat’ın tablosu kısa ve öz söylemek lazımsa göç ve işsizlik yaşayan bir il. Yıllardır burada istihdama ve üretime dayalı hiçbir yatırım yok. Buradaki yatırımların bir kısmı hizmet ağırlıklı yatırım. 2019’da Türkiye ihracatında 70’nci sıradayız. Ekonomik olarak 135 bin dolar ihracatımız vardı oysa Gümüşhane 62’ıncı sırada, Çorum 1,5 milyon dolarla en önde. Hakkari 64’üncü sırada. Sivas 90 milyon dolarla 55’nci. Yani Yozgat’ın ekonomik olarak tablosunu gösteren bir gösterge bu. Yozgatlıyı ülkesini ve milletini karşılıksız seven insan ve hep şükür eden olarak görürüm. Ama Yozgat’ın bu iyi niyete bazı siyasi otoriteler tarafından suiistimal ediliyor ve Yozgatlının oyu maalesef iktidarın cebinde görünüyor. Ama ben artık şuna inanıyorum Yozgatlının oyu iktidarın cebinde değil bunu son seçimde gösterdi. Milletvekillerimizin buraya tek geliş amacı var. Yozgat’ın ve Yozgatlının sorunlarını çözmek, görmek, sormak, araştırmak. 21 gündür Yozgat’ta 100’e yakın yerleşim yerini köy, ilçe, belde olmak üzere dolaştım. Yozgat’ın sorunlarını çok iyi bilen biriyim’’ diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti. •İHSAN ÇELİKKAYA/SÜMEYYE İLHAN•