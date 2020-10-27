SORUN DiNLEDiLER

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz ile birlikte üreticinin, esnafın, sanayicinin, yatırımcının, vatandaşın, KOBİ'lerin yaşadığı sorunlarını dinlemek üzere geldikleri Yozgat’ta çeşitli ziyaretlerde bulundu. Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Kefalet Kooperatifi ile Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeleri ziyaret eden Milletvekilleri, CHP Yozgat İl Başkanlığında da basın toplantısı yaparak, genel değerlendirmelerde bulundu. Yapılan görüşmelerle ilgili hazırlanacak raporun Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sunulacağı bildirildi. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Yozgat’ın sorunlarını yakından takip ettiğini, Yozgat’a her geldiğinde duvarlardan birer taşın düştüğünü her geçen gün esnafın biraz daha moralinin bozuk olduğunu, bu güzel kentlerden, Anadolu’nun göbeğinden birçok insanın da göçtüğünü gözlediğinin altını çizdi. Durmaz, ‘’Gelinen noktada Organize sanayi bölgelerinde gerekse farklı alanlarda yatırım yapan inşaları doğru dinleyip, güç zehirlenmesi olmadan onların ağızından çözüm önerilerini dinleyerek, dayanışarak çözerek üretmek bizim için en doğru olanıdır’’ dedi.

YOZGAT GERİLEDİ

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven ise 2019 yılında ihracatta Türkiye sıralamasında Yozgat’ın 73’üncü sırada olduğunu hatırlatarak, Yozgat’ın 13,5 milyon lira ihracatının bulunduğunu, bu rakam bir il için hiç bir şey olmadığını söyledi. Keven, ‘’İhracatın olmaması yada az olması, üretimin olmaması demektir. Demek ki bu ilde üretim yapılmıyor, ihracatta yapılmıyor istihdamda sağlanmıyor demektir. Oran Kalkınma Ajansında Kayseri ve Sivas arasında sıkışmış küçük bir il ve ısrarla göç veriyoruz. Bu rakamlarla da Yozgatlının göç etmemesi mümkün değil’’ diye konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Yozgat ile ciddi şekilde ilgilendiğini, ama yanlış yaptığına vurgu yapan Keven, ‘’Bu ili iktidarın anlayışıyla, iktidarın yanında olan insanlarla yapmaya çalışıyor. Bu çok yanlış. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ile telefonda görüştüm OSB’nin yüzde 35’i dolu diğeri boş dedi. Oysa sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısının basına verdiği demeçte OSB’nin yüzde 95’inin dolu olduğunu, istihdamın da 3 binlerin üzerine çıktığını söylüyor ama gerçek mi o belli değil. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız özellikle Yozgat için kalkınmayı yerelden başlatıyor ama ben söyleyeyim bu model Yozgat’ta tutarsa birçok ile yayacaklar ama açık söyleyeyim bu model ülkemize özellikle Yozgat’ta, Yozgat o anlaşın çok gerisinde kaldı’’ şeklinde konuştu.

TARIM ÖNEMLİ

CHP Yozgat milletvekili Ali Keven, Yeşil Mercimek, Nohut, Buğday ve Şekerpancarı üretiminin lokomotifi olan Yozgat’ta çiftçinin üretim yapmaktan memnun olmadığını ileri sürdü. Keven, şekerpancarı taban fiyatının hâlen açıklanmadığını, buğday ve arpa ithalatı yapmak için gümrük vergisinin sıfırladığını kaydetti. Keven, ‘’Kendi çiftçimizden 1 lira 85 kuruşa alınan buğdayı yabancı ülkelerden 2 lira 45 kuruşa aldılar. Bu tarım politikası kendi çiftçimizi değil ithalat yapılan ülkelerin çiftçisini ihya ediyor! Esnafımızın kredi borç yükü salgın süresince kullandığı kredilerle birlikte artmıştır. 3 aylık ertelemenin yeniden ödeme günü geldi. Salgında kullandırılan 25 bin liralık krediyle birlikte en az bir yıl erteleme ve yapılandırma getirilmelidir. Kahveci esnafımız şuan çok zor durumda. Servisçi esnafımız zor durumda. Kırtasiyeciler zor durumda. Geniş kapsamlı bir çözüm üretmeliyiz. Maalesef 'esnafa senin sorunun yok, abartma' diyen bir cumhurbaşkanımız var! Bu söylem esnafın sorununu çözmüyor!’’ ifadelerini kullandı.

OSB ZİYARETİ

CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, İl Başkan Yardımcısı Serdar Boztepe, Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Erbaş ve bazı parti yöneticisiyle birlikte Yozgat’a katma değer ve istihdam sağlayan tekstil fabrikasını ziyaret etti. Keven, ‘’Ağırlıklı ihracat yapan Kobilerimiz ekonomik olarak salgının etkisini atlatmaya çalışıyor. İhracatın artması için dış politikada daha iyi ilişkiler kurulması şart. Kobilerin mevcut yatırımı büyütmesi için sektörel olarak teşvik ve desteğe ihtiyacı var. Yozgat'ta daha büyük fabrika demek işsizliğin azalması göçün önlenmesi demektir. Ancak nitelikli kalifiye personel ihtiyacının da çözülmesi lazım. Meslek liselerinin son teknolojiyle uyumlu bir eğitim vermesi lazım. Yerköy ilçemizden geçen demiryolunun acil Organize Sanayi Bölgesi'ne ulaştırılması çok önem arz ediyor. Demiryolu taşımacılığının geliştirilmesi gerekiyor’’ değerlendirmesinde bulundu.