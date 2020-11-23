Sorun dinledi, kongreye katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 1. Olağan Yozgat İl Kongresi için geldiği Yozgat’ta ilgi gördü. Çorum üzerinden Yozgat’a gelen Babacan, Saat Kulesi bölgesinde araçtan inip, esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sorunlarını dinleyip, beklentileri hakkında sohbet eden Babacan, yolda karşılaştığı ilginç detayları da fotoğraflayarak, il kongresinin yapıldığı salona geçti. Salonda Babacan’ı karşılayanlar arasında, CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, Alperen Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Çıtak, Yozgat eski Belediye Başkanı ve Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan da bulundu. Babacan, partililerine hitaben yaptığı konuşmada, ‘’Yıllarca ekonomiyi yönetmiş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Pandemi döneminde küçük işletmelerin vergi, stopaj ve SGK prim ödemeleri derhal ertelenmelidir. Ödemeler, pandeminin etkisi geçince uzun vadeye yayılmalıdır. Kredi borçları, en az 1 yıl ödemesiz olarak, uzun vadeye yayılmalıdır. Ötelenen bu borçlardan kesinlikle faiz alınmamalıdır. Ancak uzun vadeli ve sıfır faizli yapılandırma esnafımızı rahatlatır. Esnafımıza derhal kira desteği sağlanmalıdır’’ dedi. Babacan, daha sonra partisinin Çamlık Otel’de düzenlediği yemekli toplantıya katılıp, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.