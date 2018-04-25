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Sorgunluların Başkent çıkartması

AK Parti Sorgun ilçe teşkilatı üyeleri, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ile birlikte Başkent Ankara’ya adeta çıkartma yaptılar.

Sorgunluların Başkent çıkartması

AK Parti Sorgun ilçe teşkilatı üyeleri, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ile birlikte Başkent Ankara’ya adeta çıkartma yaptılar.

25 Nisan 2018 Çarşamba 07:00
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Sorgunluların Başkent çıkartması

AK Parti Sorgun İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Belde Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Üyeleri, Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ile bazı STK temsilcilerini Ankara’da Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve milletvekilleri ağırladı. Bozdağ başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal ve Yusuf Başer de hazır bulundu. Toplantıda ilçenin sorunları ve talepleri konuşuldu.

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