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Sorgunlu ülkücülerden Ankara çıkarması!

Sorgunlu ülkücülerden Ankara çıkarması. Aralarında MHP Sorgun ilçe başkanın da bulunduğu partili grup, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve merhum Alparslan Türkeş’in kabri olmak üzere pek çok önemli ismi ziyaret etti.  

Sorgunlu ülkücülerden Ankara çıkarması!

Sorgunlu ülkücülerden Ankara çıkarması. Aralarında MHP Sorgun ilçe başkanın da bulunduğu partili grup, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve merhum Alparslan Türkeş’in kabri olmak üzere pek çok önemli ismi ziyaret etti.  

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
06 Temmuz 2017 Perşembe 07:00
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Sorgunlu ülkücülerden Ankara çıkarması!

Yozgat’ın Sorgun İlçesi MHP Teşkilat Başkanı Zafer Yusuf, Yardımcıları Tahir Demirel, Fatih Kocatepe, Muaz Ağan, Yönetim Kurulu Üyeleri Osman Yeşil, Mustafa Uğurluoğlu, Hacı Halit Çelik, Mustafa Yörük , Vedat Ünal, Ankara’da parti genel merkezini ziyaret etti.
MHP’li yöneticilerin ilk durağı MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli oldu. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette MHP İlçe Başkanı Zafer Yusuf, genel başkanlarına ülkenin geleceği adına ortaya koyduğu ülkücü duruş ve iradeden ötürü teşekkür etti, desteğini dile getirdi. Yozgat’ın da konuşulduğu sohbet, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.
GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINI ZİYARET ETTİLER
MHP ilçe başkanı Zafer Yusuf ve beraberindeki heyet daha sonra MHP Genel Başkanları Şevkat Çetin, Sadir Durmaz ve Oktay Öztürk’ü makamlarında ziyaret ettiler.
Günün en anlamlı ziyaretlerinden bir tanesi MHP’nin efsanevi genel başkanı merhum Alparslan Türkeş’in Beştepe’de bulunan anıt mezarı oldu. 
Yusuf ve beraberindekiler burada Türkeş’in kabrinde dualar okudu. Yoğun geçen ziyaret programını değerlendiren MHP Sorgun İlçe Başkanı Zafer Yusuf, ülkenin her zaman zor gününde yanınmış olmuş, güç katmış MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli ve kadrolarının yanında olduklarını söyledi. 
Yusuf, kabrini ziyaret ettikleri merhum genel başkanları Alparslan Türkeş ve tüm ülkücü şehitlere de Allah’tan rahmet diledi. 

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