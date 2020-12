SORDUK, YANIT ALAMADIK!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, TBMM'de görüşülen Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim bütçesi üzerine partisi adına yaptığı konuşmada, dernek ve vakıflara aktarılan 428 milyon lirayı sormalarına karşılık, bir yanıt alamadıklarını söyledi. Keven, ‘’Geçen hafta Millî Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk’a soru önergesi vererek Bakanlık bütçesinden 2019 yılında dernek ve vakıflara aktarılan 428 milyon liranın hangi dernek ve vakıflara aktarıldığını sordum ama içinde cevabını bulamadığım bir yazı geldi. Bugün burada tekrar soruyorum: Sayın Bakan, 2019 yılında dernek ve vakıflara 428 milyon lira aktardınız mı, aktardıysanız hangi vakıf ve derneklere aktardınız? Lütfen, açıklayın” diye seslendi.

İNTERNETİ OLMAYAN KÖYLER

İnterneti olmayan köylerin sesini bakan Ziya Selçuk'a duyuran CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, “Sayın Bakan, 2021 bütçe teklifinde yine bütçesi faize yenik düşmüş bir Bakanlığın başındasınız maalesef. Bir tarafta faize ayrılan 179 milyar liralık bir tablo var, diğer tarafta en yoksul kesimin eğitim harcaması ile en zengin kesimin eğitim harcaması arasındaki farkın tam 20 katına yükseldiği bir tablo var. Yozgat’ta köyünde internet olmadığı için, evinde interneti bulunmadığı için derslerine katılamayan Şefaatli’nin Arife köyünden 35 öğrenci, merkez ilçemizde Kavurgalı köyümüzden 35 öğrenci ‘Bakan amcamıza selam söyle Sayın Vekilim, biz hâlâ dersimizi izleyemiyoruz’ dediler, sizlere selamları var ayrıca. Sayın Bakan, eğitimde fırsat eşitliğini böyle mi sağlayacaksınız, merak ediyorum” dedi.

60 BİN ÖĞRETMEN ATANMALI

Keven, “Kamuoyu, öğretmen atama sayısı hakkında aydınlatılmalı. KPSS’ye giren 500 bin öğretmen meslektaşımız bulunuyor. Sayıştay’ın tespit ettiği öğretmen açığımız ise 138 bin. Meslektaşlarımız şu an acil 60 bin öğretmen ataması bekliyor” diye konuştu. Üniversitelerin maalesef en karanlık dönemini yaşamakta olduğuna dikkat çeken Keven, ‘’AKP eski milletvekillerinin rektör olarak atandığı üniversiteler dönemini yaşıyoruz. Güç sarhoşluğuyla yapılmış liyakatsiz atamalarla sık sık gündem olan, kadro çiftliğine dönüştürülmüş yükseköğretim kurumları dönemini yaşıyoruz. Bakınız, Sayın Bakan, Bingöl Üniversitesi, Baytaş üniversitesi hâline getirildi. Rektörün soy ismi Baytaş, rektör yardımcısının soy ismi Baytaş, 2 öğretim görevlisinin soy ismi Baytaş, 2 doçent Baytaş soy ismini taşıyor” ifadelerini kullandı. Keven, çokça üniversitenin bulunduğunu, buna karşılık çok da işsiz üniversite mezununun bulunduğunu bildirdi. Keven, ‘’Şu an her 4 üniversite mezunundan 1’i işsiz. Kimdir bunlar? Öğretmen, avukat, -maalesef avukat- mühendis. Bununla da övünüyor musunuz? Neden bunları konuşmuyorsunuz? 2019 yılı itibarıyla 350 bin üniversite arasında Türkiye maalesef yok. Lise açar gibi üniversite açarsanız ülkenin geleceği nokta bu” şeklinde konuştu.