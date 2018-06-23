SON SÖZ MİLLETİN

Kimine göre erken, kimine göre baskın olarak nitelendirilen seçim kararı, sürenin kısalığı nedeniyle, kampanya süresini de kısa tuttu.

Kampanya süresinin kısalığı en çok vatandaşın işine geldi.

En azından bu süreçte aday adaylarını da pek fazla ortada göremedik.

Süre kısa olunca, partiler de hızlı hareket etme durumunda kaldılar.

Yozgat’ın kuşatan, gazetecileri meşgul eden ve ellerinde klasörler dolusu proje ve broşürlerle nutuk çeken aday adayları ortaya çıkamadı.

Aday adaylarını sadece müracaatlarında görme fırsatımız oldu.

Akabinde ortadan toz oldular.

Seçim sürecinin Ramazan ayına denk gelmesi de siyasette tansiyonu normal tuttu.

Yozgat’ta seçim kampanya sürecinde kimseyi üzecek tatsız bir olayın söz konusu olmaması, herkesi mutlu etti.

Yozgat’ta AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti iddialı bir seçim kampanyası yürüttü.

Söz konusu partilerin adayları, Yozgat’ın adeta dağını-taşını dahi ziyaret ettiler.

Keşke Yozgat’a duyulan bu ilgi ve alaka sadece seçim zamanları olmasa.

Keşke Yozgat sadece seçim sürecinde hatırlanmasa...

Uzun kampanya sürecinin sonuna geldik.

Yarın milletin önüne sandık konulacak ve millet kararını verecek.

Son sözü yine yüce Türk Milleti söyleyecek.

Bugüne kadar herkes konuştu, herkes tahminler yaptı, herkes iddialar ortaya attı.

Bazıları bazılarını parlatmak için var güçleriyle çalıştılar.

Kimileri manşetlerden inmedi ve boy boy fotoğraflarını gördük.

Kimilerine adeta sansür uygulandı ve sanki hiç yoklarmış gibi davranıldı.

Tabi seçmen ise bunların tümünü gördü, işitti ve analizini yaptı.

Siyasetçiler kapı kapı gezse de, seçmenin gönlündeki yeri belliydi.

İşte, yarın gönlündeki yere götürecek ve oyunu verecek.

Benim arzum ve temennim çıkan sonuçların Yozgat’a ve Türkiye’ye hayır ve uğur getirmesidir.

Türkiye’de yeni kriz ve sıkıntılı süreçlerin önüne geçecek, herkesin sindirdiği ve kabul ettiği bir seçim sonucu görmek istiyorum.

Kazananın kaybedenleri ve oy vermeyenleri dışlamadığı, tam tersi bağrına bastığı bir güne uyanmak istiyorum.

Türkiye’de seçim sonuçlarına göre ortaya çıkan siyasi belirsizlik ve siyasi çekişmelerin faturası, hep halka kesilmiştir.

Türkiye’nin demokrasi yolculuğunda uzun bir mesafe kat ettiğini düşünen birisi olarak, artık Türkiye’de siyasi krizlerin yaşanmamasını istiyorum.

Seçilen koltuğuna otursun hizmet etsin.

Kaybeden demokratik olgunlukla seçilmişe saygı duysun.

İnşallah seçim sonuçları birlik ve beraberliğimizi artırmaya neden olur.

İnşallah seçim sonuçları bolluk, bereket ve refahın arttığı bir Türkiye’nin önünü açar.

Haydi hayırlısı...



OYUM CECELİ’YE...

Önceki akşam MHP Yozgat İl Başkanlığı’nın düzenlediği konser etkinliğinde, tüm Yozgatlılar bir araya geldi.

Cumhuriyet Alanı’nda düzenlenen konsere çok sayıda Yozgatlı vatandaş katıldı.

Yozgat insanı yıllardan beri kültürel etkinliklere hasret duyar.

Yozgat’ta kültürel konularda son dönemlerde, hiçbir ciddi çalışma yürütülmediği için, halk bu tür etkinlikleri özlüyor ve ilgiyle takip ediyor.

MHP, tarafından düzenlenen konserde, Türkiye’de gençlerin severek ve beğenerek dinlediği, ünlü popçu Mustafa Ceceli sahne aldı.

Yozgatlı vatandaşlar ise saatlerce eğlenmenin tadını çıkardı.

Cumhuriyet Alanı’nda bu kez miting izlemek ve nutuk dinlemek yerine müzik dinledik.

Sahneden sert siyasi söylemler yerine, romantik şarkılar geldi.

Her kesimden Yozgatlı vatandaşı Cumhuriyet Alanı’nda toplayan Mustafa Ceceli’yi tebrik ediyorum.

Bu kadar insanı birleştiren ve yan yana getiren yine müzik oldu.

Bundan dolayı şaka da olsa oyum Mustafa Ceceli’ye abiler...

SEÇİM SÜRECİNDE ÖNE ÇIKAN İFADELER

Yozgat’ta seçim kampanyası boyunca siyasiler ellerinden mikrofonları hiç düşürmediler.

Yaptıkları konuşmalar ve çektikleri uzun nutuklar ile Yozgatlı vatandaşlardan oy istediler.

İşte bu süreçte şu cümle ve diyaloglar öne çıktı ve hafızalarda kaldı:

-Ya 4-0 olacak ya da 1 vekil CHP çıkaracak. Çok iyi hesap yaptık, oyları böldürmeyelim.

-MHP’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır, seçilmesi için sonuna kadar çalışacağız.

-CHP’nin neferi olarak Yozgat için sokakta da mücadele veririm, parlamentoda da.

-Herkesin sindiği, korktuğu bir dönemde ‘ben korkmuyorum kardeşim’ diyen bir Akşener çıktı ortaya, onun yanında yürüyoruz!

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Her sene seçmen sayısı da azalan Yozgat’ı.

*Erişim engeli bulunanlar için Yozgat’ta 15 seyyar sandık kurulacağını.

*Kırsalda sadece 735 seçmeni bulunan Çayıralan’ı.