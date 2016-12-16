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Son haçlı seferidir!

16 Aralık 2016 Cuma 05:14
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BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, ülkemizde yaşanan terör faaliyetleri olarak isimlendirilen alçakça saldırıların temelinde 100 yıl evvel yarım kalmış son haçlı seferinin tamamlanma provalarının yattığını söyledi.

Son haçlı seferidir!
BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, Türk Milleti’nin mukaddes varlığına yapılan saldırıların bir iç savaş çıkarma amacına yönelik olduğunu ve perde arkasında topyekün haçlı dünyası bulunduğunu dile getirdi.

Selahattin Şenliler, bin yıldır ebedi yurt olarak tescillediğimiz Anadolu’yu haçlı dünyasının ‘işgal edilmiş mukaddes kadim Hristiyan yurdu’ olarak gördüğünü ve Türklüğü buradan söküp Orta Asya steplerine sürmek ve hapsetmek istediklerini ifade ederek, “Bu strateji batının gündeminden hiçbir zaman düşmemiştir” diye konuştu.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, “1071 ‘de Malazgirt’te  bu topraklara mühür vurulduğundan beri   Roma’da, Vatikan’ın  bazı odalarında uyumayan  ve sürekli düşünen ve hesap yapanlar vardır. Bu patlayan bombalara  bu çerçeveden bakmaz isek  doğru teşhis koyamayız. Patlayan bombaların menşeine bakmak gerekir” dedi.

“ÖRTÜLÜ SAVAŞTIR”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, ülkemizde gerçekleştirilen hain terör saldırılarının örtülü bir savaş olduğunu ve savaşı içerideki hainler ve mankurtlar eliyle yürütüldüğünü söyledi.

Selahattin Şenliler, “Senin dilini konuşan, senin gibi giyinen; seninle beraber sokakta yürüyen ve bu ülkenin vatandaşlık kimliğini cebinde taşıyan hainler dünde vardı, yarında var olacaktır” şeklinde konuştu.

Şenliler, 100 sene evvel adı Taşnak ve Hınçak olan örgütlerin, bugün Asala-PKK ve PYD olarak karşımıza çıktığına dikkat çekerek, “Yapılacak olan şey  hiç vakit kaybetmeden, konvansiyonel  sisteme dayalı bir istihbarat ağı geliştirmek,  gerekir ise bütçeden  bu  konuda yeni kaynaklar aktararak; içerde ve dışarıda daha başını kaldırmadan  ezmek olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Şenliler,  “Taş atan çocuklar   edebiyatı ile,  polise taş ve Molotof atanları serbest bırakan,  polis silah kullandığında  ölçüsüz  güç kullanılıyor  diye polisi suçlayan  anlayıştan  hemen vazgeçilmelidir” dedi.

“TEK YOL GÜÇLÜ OLMAK”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, ülke olarak tek çıkış yolunun güçlü olmaktan geçtiğine dikkat çekerek konuyla ilgili açıklamasında şöyle konuştu:

 “Bu millet senede iki takım elbise giyiyor ise bunun bir takımından vazgeçer. Günde üç öğün yemek yiyorsa bir öğünden vazgeçer. Ama bu millet ‘mevzubahis vatan ise gerisi teferruattır’ demesini hep bilmiştir. 
Polisimize; gencecik vatan evlatlarımıza yapılan alçak ve kahpe saldırılar, topyekun bu millete yapılmıştır”

Selahattin Şenliler, demokrasiden, temel insan hak ve hürriyetlerinden ve özgürlüklerden taviz verilmemesi gerektiğini hatırlatarak açıklamasını şöyle noktaladı:

 “Demokrasiden, temel insan hak ve hürriyetlerinden,  özgürlüklerden elbette taviz verilmemelidir.   Amma bir vatanınız yoksa, ülkeniz yoksa,  istiklaliniz yoksa,  demokrasiyi nerede yaşayacaksınız. Olmayan hürriyeti nerede yaşayacaksınız. 

Biz BBP olarak; hükümetin terör  ile ilgili alacağı her türlü  tedbiri başından sonuna kadar desteklediğimizi; yanında olduğumuzu  ifade etmek istiyor,  başta  İstanbul’da  şehit düşen  evlatlarımıza  ve diğer bütün şehitlerimize  rahmet ve aziz milletimize baş sağlığı  ve sabırlar diliyoruz”.

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