Son haçlı seferidir!

BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, Türk Milleti’nin mukaddes varlığına yapılan saldırıların bir iç savaş çıkarma amacına yönelik olduğunu ve perde arkasında topyekün haçlı dünyası bulunduğunu dile getirdi.





Selahattin Şenliler, bin yıldır ebedi yurt olarak tescillediğimiz Anadolu’yu haçlı dünyasının ‘işgal edilmiş mukaddes kadim Hristiyan yurdu’ olarak gördüğünü ve Türklüğü buradan söküp Orta Asya steplerine sürmek ve hapsetmek istediklerini ifade ederek, “Bu strateji batının gündeminden hiçbir zaman düşmemiştir” diye konuştu.





BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, “1071 ‘de Malazgirt’te bu topraklara mühür vurulduğundan beri Roma’da, Vatikan’ın bazı odalarında uyumayan ve sürekli düşünen ve hesap yapanlar vardır. Bu patlayan bombalara bu çerçeveden bakmaz isek doğru teşhis koyamayız. Patlayan bombaların menşeine bakmak gerekir” dedi.





“ÖRTÜLÜ SAVAŞTIR”





BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, ülkemizde gerçekleştirilen hain terör saldırılarının örtülü bir savaş olduğunu ve savaşı içerideki hainler ve mankurtlar eliyle yürütüldüğünü söyledi.





Selahattin Şenliler, “Senin dilini konuşan, senin gibi giyinen; seninle beraber sokakta yürüyen ve bu ülkenin vatandaşlık kimliğini cebinde taşıyan hainler dünde vardı, yarında var olacaktır” şeklinde konuştu.





Şenliler, 100 sene evvel adı Taşnak ve Hınçak olan örgütlerin, bugün Asala-PKK ve PYD olarak karşımıza çıktığına dikkat çekerek, “Yapılacak olan şey hiç vakit kaybetmeden, konvansiyonel sisteme dayalı bir istihbarat ağı geliştirmek, gerekir ise bütçeden bu konuda yeni kaynaklar aktararak; içerde ve dışarıda daha başını kaldırmadan ezmek olmalıdır” ifadelerini kullandı.





Şenliler, “Taş atan çocuklar edebiyatı ile, polise taş ve Molotof atanları serbest bırakan, polis silah kullandığında ölçüsüz güç kullanılıyor diye polisi suçlayan anlayıştan hemen vazgeçilmelidir” dedi.





“TEK YOL GÜÇLÜ OLMAK”





BBP Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Şenliler, ülke olarak tek çıkış yolunun güçlü olmaktan geçtiğine dikkat çekerek konuyla ilgili açıklamasında şöyle konuştu:





“Bu millet senede iki takım elbise giyiyor ise bunun bir takımından vazgeçer. Günde üç öğün yemek yiyorsa bir öğünden vazgeçer. Ama bu millet ‘mevzubahis vatan ise gerisi teferruattır’ demesini hep bilmiştir.

Polisimize; gencecik vatan evlatlarımıza yapılan alçak ve kahpe saldırılar, topyekun bu millete yapılmıştır”





Selahattin Şenliler, demokrasiden, temel insan hak ve hürriyetlerinden ve özgürlüklerden taviz verilmemesi gerektiğini hatırlatarak açıklamasını şöyle noktaladı:





“Demokrasiden, temel insan hak ve hürriyetlerinden, özgürlüklerden elbette taviz verilmemelidir. Amma bir vatanınız yoksa, ülkeniz yoksa, istiklaliniz yoksa, demokrasiyi nerede yaşayacaksınız. Olmayan hürriyeti nerede yaşayacaksınız.



