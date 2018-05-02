Siyasetçiler Ter İdmanındalar

Yozgat’ın vekilliğine talip olan AK Partili siyasetçiler, hafta sonu yapılacak olan temayül yoklaması için Yozgat’a gelmeye başladı.

Şu kısa süreçte partililerle bir araya gelecek, oy kullanacakları etkilemek için çalışacaklar.

Sizin anlayacağınız AK Parti cephesinde, temayül yoklaması için ısınma hareketleri sürüyor.

Futbol dilinden konuşursak, AK Partili siyasetçiler şu süreçte ter idmanı gerçekleştiriyor.

Maç ise ter idmanından sonra başlayacak. Haydi hayırlısı…

VATANDAŞ DEDİ Kİ…

Önce aşırı bir merakla sordu:

-AK Parti, bu hafta sonu yine bir şey yapacakmış, orada da partililer rey verecekmiş, bu nedir ki?

-Temayül yoklamasını soruyorsun sanırım; yani partililerin eğilimi kimden yana, gönüllerinden geçen aday kim onu soruyorlar.

-Hah tamam tamam, delegeye soruyorlar güya amma hikaye…

-Neden hikaye amca?

-Yahu partiliye sorsalar bile yine Erdoğan’ın onayıyla olur o işler. Oradan çıkanlara pek itibar etmezler. O işleri demokrasi dedikleri şeyi göstermek için yaparlar. Yoksa o oylar Ankara’ya bile gitmez Kızılırmak’a döküyorlardır.

-Olur mu yine de genel merkeze gidiyordur amca?

-Gider gider de yine büyüklerin dediği olur, bunlar yine göstermelik de olsa yapıyor, öbür partiler bunu bile yapmaz, ‘şu adayımız’ der iş biter.

ŞİFA DAĞITAN SİYASETÇİ

AK Parti Yozgat Milletvekili Aday Adayı Taner Demirer’den bahsediyorum.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde Prof. Dr. İç Hastalıkları, Tıbbi Onkoloji ve Hematoloji uzmanıdır kendisi.

Aday adaylığını ilan eden Sayın Demirer, Ankara’da tüm Yozgatlıların kapısını çaldığı bir isim.

Ankara’da derdine deva, hastalığına şifa arayan isimler muhakkak Taner Hoca’nın kapısını çalar.

Taner Hoca da tüm Yozgatlılara elinden geldiğince yardımcı olmaya çalışır.

Ankara’da, Yozgatlıların sürekli kapısını çaldığı Taner Hoca, bu kez Yozgat’a geldi.

Yozgat’ta Yozgatlıların kapısını çalacak ve onlardan oy isteyecek.

Bakalım bu kıymetli bilim insanının siyasetteki şansı ne olacak?



REKLAM ŞART…

-Aday adaylıktan muradı, aday olmak ve seçilmek isteyen için de…

-Aday olamam ama kartvizitim ve safım belli olsun diyenler için de…

Reklam kesinlikle şarttır!

İster sosyal medyadan yapın, ister şehirdeki duyurumlukları kullanın.

Benim cebime giren bir şey yok ama reklamsız olmaz beyler!

Broşür ve afişleriniz olmalı mesela.

Ama fotoğrafınızı özenle seçmeli, tasarımınız partinizin günümüzdeki renkleri, çizgileri ve profiline uygun olmalı.

Benden söylemesi…

DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Partisinin değişik kademelerinde uzun görevler yaptığı için aday olacağına inanan ismi.

*Seçmen listelerinin askıya çıktığını duyuran mahalle muhtarını.

*Bugün düzenleyeceği toplantıyla adaylık gerekçelerini aktaracak olan tecrübeli siyasetçiyi.

*Liderlerin ata binme mevzuunu yeniden hatırlatan Yozgatlı siyasetçiyi.

*Asfalt üzerinde yürüyerek ‘durmak yok, yola devam’ mesajı veren aday adayını.

