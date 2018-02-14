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Siyaset konuşmadı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, partisinin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Köy Muhtarları Derneği’ni ziyaret etti, Afrin Harekatı nedeniyle siyaset konuşmayacağını belirtti.

Siyaset konuşmadı

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, partisinin yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Köy Muhtarları Derneği’ni ziyaret etti, Afrin Harekatı nedeniyle siyaset konuşmayacağını belirtti.

14 Şubat 2018 Çarşamba 07:00
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Siyaset konuşmadı

Özışık, kahraman Türk Ordusu’nun Afrin’de vatan savunması yaptığını hatırlatarak, “Şehitlerimizin de olduğu böyle bir ortamda siyaset konuşmak istemiyorum. Sizlerle tanışmaya, partimi tanıtmaya geldim” dedi.
Özışık, ziyaretlerine muhtarlarla başladığını hatırlatarak, özellikle köy muhtarlarının Tarım kenti Yozgat’ta şehrin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntıları en iyi bilen ve analiz eden kesim olduğunu söyledi.
İYİ Parti’nin kuruluş amacı ve siyasi çizgisini muhtarlara anlatan Özışık, muhtarlardan gelen sorun, talep ve sıkıntıları da not aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Köy Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Uzel, Özışık’a teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

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