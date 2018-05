SİYASET İLÇELERE KAYDI

Aday tanıtım toplantılarını tamamlayan partiler, bir bir ilçelerin yolunu tutmaya başladı.

Özellikle ilçelerden listeye girmeyi başaran adaylar, kendi ilçelerinde propagandalarını sürdürüyor.

Cumhur ittifakı cephesi, muhalefet cephesine göre daha rahat gibi gözükse de sıkı bir çalışma temposuna girdiler.

Özellikle AK Parti’nin 4-0 hedefiyle çalışma yürüttüğünü bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Kimilerine göre bu hedef afaki gelse de, AK Parti bu hedefinde ciddi ve ‘neden olmasın’ diyerek çalışma yürütüyor.

Çünkü 1 Kasım seçimlerinde bu hedefe inanmadılar ve hedefin tuttuğuna bazı isimler şaşkınlıkla bakmıştı.

Buradan hareketle bu hedefi yine tutturacaklarının hesabı içerisindeler.

Partinin dördüncü sırasındaki genç, dinamik ve deneyimli isim İskender Nazlı da bu hedefi tutturabilmek adına yoğun çalışan adaylardan.

MHP’nin ilçe ziyaretlerinden yansıyanlar ise, gittikleri her yerde yoğun bir ilgi ve teveccüh görmeleridir.

Fotoğraf karelerine yansıyan görüntüler bu şekildedir.

Yani, MHP’liler gittikleri her yerde vatandaş tarafından ilgi görüyor, karşılanıyor, ağırlanıyor ve kulak veriliyor.

İyi ama peki tüm bu ilgi ve alaka sandığa yansır mı?

MHP’nin CKMP dönemindeki genel başkanı, Osman Bölükbaşı mitinglerindeki yoğun kalabalıkla ilgili bir gün şöyle bir yorum yapmış: “Sap çok, dene yok”.

Yani katılım çok ama bir türlü oya yansımıyor demiş rahmetli.

MHP’nin tablosunda da ilgi ve katılım çok ama oya yansıyacak mı, merak konusu bu işte.

İYİ Parti’nin adaylarının da ilçe turları attığını söyleyelim ve Saadet Partisi’ni Yozgat’ta henüz göremediğimizi de ilave edelim.

İNANAN CHP

CHP, dün aday tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Salona yansıyan havada inanmış bir CHP gördük.

Neye inanmış?

Bu kez bir tane milletvekili çıkarabileceğine inanmış bir CHP…

Partinin birinci sıra adayı Sayın Ali Keven, yaptığı konuşmada da inanmışlığa vurgu yaptı.

Devrimci kimliğiyle 67 yıldır mücadele verdiğini hatırlatan Ali Keven, partililerine ‘inanın’ çağrısı yaparken “Ben Yozgat için sokakta da mücadele ederim, parlamentoda da. Ben mücadele insanıyım. Ömrümün sonuna kadar mücadeleden vazgeçmem” diye konuştu.

Ali Keven, siyasi makam beklentisinde olmadığının ispata ihtiyacı bulunmadığının herkes tarafından kabul edilmesinin rahatlığıyla, Yozgat için ve kendi inandıkları değer yargılarını ayakta tutabilmek için yola çıktıklarının mesajını verdi.

Daha yalın bir ifadeyle siyaseten kaybedecek hiçbir şeyi olmayan Ali Keven, kazanabilme ihtimaline dikkat çekti ve partililerin de bu ihtimale yoğunlaşmalarını istedi.

Geçmişte motorsikletlerle seçim kampanyası yaparak, Yusuf Ziya Bahadınlı’yı meclise taşıdıklarını hatırlattı.

Özetle, inanmış bir CHP seçim kampanyasına inanarak start verdi.

Önceki yıllarda pek de inanmıyorlardı…

EMEKTARLAR!

Seçim sürecinin baş aktörleri ve emektarları onlardır.

Her seçim döneminde daha fazla çalışır, daha az uyurlar.

Mesai saatleri artar, ücretlerinde milim sapma söz konusu olmaz.

Her adayı dinlemek, takip etmek gibi bir mecburiyetleri vardır.

O toplantı senin, bu toplantı benim…

Birçoğuna yaranamazsın, yazdıklarında art niyet ararlar.

Tabiri caiz ise havadan nem kaparlar…

Bugün buraya Yozgat’ta aktif gazetecilik yapan ve seçim sürecini zor imkanlarla takip edenlerin öz çekimini koyuyorum.

Zor şartlar altında, motivasyon ve moral değerlerinin bittiği, çalışma koşullarının zorlaştığı Yozgat’ta mesleki faaliyet icra etmeye devam…



DUYDUK DUYMADIK DEMEYİN

*Yozgat’tan Vatan Partisi, HDP ve Hüdapar’ın da milletvekili adayı gösterdiğini.

*İlçesine çıkarma yapan ve hemşerileriyle buluşan AK Parti adayını.

*Sandıkta tercihleri merak edilen Alperenleri.