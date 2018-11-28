SiYASET HAREKETLENDi

AK Parti’nin Yozgat Belediye Başkanı adayını ilan etmesinin ardından gözler diğer partilere çevrildi. Yozgat’ta 24 Haziran seçimlerinde ittifak halinde bulunan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin il başkanları düzeyinde istişare görüşmeleri gerçekleştirdiği öğrenildi. Yapılan istişare toplantılarında Yozgat’ta yerel seçimleri kazanabilecek ortak bir aday formülü üzerinde durulduğu, lakin nihai karara varılamadığı öğrenildi. Üç partinin yaptığı istişare toplantılarında CHP’nin ortak bir adaya olumlu baktığı, Saadet Partisi’nin ise genel merkez ile yapacağı görüşmelerle karar verebileceği, yerel seçim sürecinde diğer partilerle dirsek temasını ve istişareleri sürdürecekleri gelen bilgiler arasında. Yerel seçimlere sessiz hazırlanan İYİ Parti’nin ise seçimlere kendi adayıyla katılmak istediği, sonuçlara doğrudan etki edebilecek, iddialı bir isimle yarışa katılacağı gelen bilgiler arasında yer aldı. Yozgat kamuoyunda adayı en çok merak edilen parti ise MHP oldu. MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef’in Yozgat’ta sürpriz bir isimle seçime girebileceklerini yakın çevresi ve partilileriyle paylaştığı da iddia edildi.

