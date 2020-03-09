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Siyaset Akademisi başladı

AK Parti Yozgat İl Başkanlığı tarafından düzenlenen siyaset akademisi başladı.

09 Mart 2020 Pazartesi 03:05
Siyaset Akademisi başladı

 Bilal Şahin Kültür Merkezinden düzenlenen siyaset akademisinin açılışında konuşan AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren Türkiye'de idari, askeri, bürokratik vesayeti yerle bir ettiğini söyledi. Başer, AK Parti'nin siyasette bir ekol olmaya başladığını, siyaset akademisini de ilk olarak partilerinin başlattığını anlattı. Başer, "Bu ülke için, vatan için çalışmak isteyen insanlara kapımızı ve gönlümüzü açıyoruz. Burada aldığımız bilgileri de hayata geçirmek bizim görevimiz. Siyaseti gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Bizim görevimiz millete hizmet etmektir, Yozgatlıya hizmet etmektir, onların yardımına koşmak, acı ve sevincini paylaşmaktır ve ilimizin devletten alması gereken yatırım ve hizmetleri Yozgat'a aktarmak noktasında gayret göstermektir" dedi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Siyaset Akademisi’nde Türk siyasal hayatı konulu ilk dersi verdi.

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Siyaset Akademisi Başladı
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