Sırada il kongresi var

İYİ Parti İl Başkanı Metin Özışık, kurulduğu günden bu tarafa partisinin tüm Türkiye’de olduğu gibi, Yozgat’ta da büyük teveccüh ve ilgi gördüğünü, kısa sürede teşkilatlanmayı başararak, çalışmalarını hızlandırdığını belirtti.

Metin Özışık, yapılan ilçe kongreleri sonucunda Akdağmadeni’nde Kürşat Belen, Aydıncık’ta Murat Başgan, Sorgun’da Fatih Sungur, Sarıkaya’da Battal Nurlu, Çekerek’te Ahmet Varlık, Kadışehri’nde İbrahim Halıcı, Boğazlıyan’da Tuncel Bozyokuş, Yerköy’de Davut Yorulmaz, Yenifakılı’da İbrahim Okuyucu, Çayıralan’da Üzeyir Salmanlı, Şefaatli’de Bünyamin Katipoğlu, Merkez ilçede ise Aniş Kutlu’nun ilçe başkanı seçilerek görev aldığını aktardı.

Metin Özışık, 11 Mart 2018 Pazar günü saat 14.00’de Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi’ne yapılacak olan il kongresiyle, partisinin kongre sürecini tamamlayacağını ve iktidar yürüyüşü için çalışmaların başlayacağını ifade etti.