SIRA SEÇMENDE

Bugün gerçekleştirilecek son çalışmaların ardından Yozgat merkez ve 13 ilçesinde toplamda 183 bin 7 seçmen 607 sandıkta kullanacağı oy ile belediye başkanlarını belirleyecek. Yozgat il genelinde ise 302 bin 710 seçmen, bin 345 sandıkta oy kullanmak suretiyle belediye başkanlarının yanında, belediye meclisi, il genel meclisi, mahalle ve köy muhtarlarını belirleyecek. Yurt genelinde 13 parti seçime girerken, bunlardan 8’i Yozgat merkezde Belediye Başkanlığı için aday gösterdi. Yozgat Merkezde Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi, HÜDAPAR ve HDP’nin adayı bulunmuyor. CHP Yozgat merkezde İYİ Parti adayını ve Belediye Meclis Üyesi adaylarını destekliyor. Yozgat’taki birleşik oy pusulasında soldan sağa doğru ilk sırada Saadet Partisi’nden Ziya Koçak, 2’inci sırada Bağımsız Türkiye Partisi’nden Abdullah Güngör, 3’üncü sırada Türkiye Komünist Partisi’nden Sait Akıllı yer aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Celal Köse 4’üncü sırada yer alırken bu partiyi Demokrat Parti’den Abdullah Doğan takip ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi’nden Mehmet Erdemir 6’ıncı sırada, İYİ Parti’den Metin Özışık 7’inci sırada bulunuyor. 8’inci sırada Demokratik Sol Parti’den Abdulbaki Yıldız, 9’uncu sırada Bağımsız Bekir Korkmaz, oy pusulasının son sırasında ise Bağımsız Kazım Arslan bulunuyor.

ADAYLAR BOŞ DURMADI

Yozgat Belediye Başkan adayları Kazım Arslan, Celal Köse, Mehmet Erdemir, Metin Özışık, Abdullah Doğan ve Bekir Korkmaz seçim çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürdü. Ziya Koçak, daha önceden planlanan Umre Ziyareti nedeniyle seçim çalışmalarına ağırlık veremezken, DSP, TKP BTP adayları seçmenin karşısına çıkmadı. Yozgat il genelinde, Belediye Başkanlığı, Belediye Meclisi, İl Genel Meclisi ve Muhtarlık seçimleri için 302 bin 710 seçmen bin 345 sandıkta oy kullanacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürürlüğe girmesi sonrası yapılacak ilk yerel seçimlerde Yozgatlılar kendi ilçe ve belde belediye başkanını, il genel meclis ve belediye meclisi üyeleri ile muhtarları seçmek üzere yarın sandık başına gidecek. Sandığa gidecek toplam 302 bin 710 seçmenden 183 bin 7 seçmen şehir merkezlerinde oy kullanacak. Yozgat il merkezinde 55 bin 611 seçmen 178 sandıkta Yozgat merkez Belediye Başkanlığı ile meclis üyelerini, İl Genel Meclisi ve Mahalle muhtarlarını seçecek. Akdağmadeni ilçesinde 14 bin 259 seçmen, 46 sandıkta oy kullanarak başkanını belirleyecek. Aydıncık'ta 2 bin 382 seçmen 9 sandıkta, Boğazlıyan'da 12 bin 262 seçmen 43 sandıkta, Çandır'da 2 bin 865 seçmen 12 sandıkta, Çayıralan'da 4 bin 218 seçmen 14 sandıkta oy kullanacak. Çekerek'te 6 bin 641 seçmen 22 sandıkta, Kadışehri'nde 3 bin 431 seçmen 14 sandıkta, Saraykent'te 4 bin 71 seçmen 14 sandıkta, Sarıkaya'da 12 bin 572 seçmen 46 sandıkta oy verecek. Yozgat il merkezinden sonra en fazla seçmene sahip Sorgun'da 35 bin 753 seçmen 109 sandıkta oyunu verip, başkanını seçecek. Şefaatli'de 6 bin 773 seçmen 27 sandıkta, Yenifakılı'da 2 bin 129 seçmen 9 sandıkta oy verecek. Yozgat ve Sorgun’dan sonra en fazla seçmene sahip Yerköy'de 20 bin 40 seçmen 64 sandıkta oyunu kullanacak.



KAZIM ARSLAN: Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, partisinden aday gösterilmeyince, 'aday ol' baskısına dayanamayıp, bağımsız olarak seçim yarışına girme kararını almak zorunda kaldığını söyledi.



CELAL KÖSE: Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan'ın yeniden aday gösterilmemesi üzere yapılan yoklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AK Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı olarak ilan edildi.



MEHMET ERDEMİR: Yozgat Belediye Başkanlığı görevini üç dönem üst üste yaptıktan sonra Milletvekili seçildi. MHP'den tekrar aday gösterilen Erdemir, 66 proje ile Yozgat'a hizmete talip olduğunu söyledi. Kampanyada Milletvekili Ethem Sedef aktif rol aldı.



METİN ÖZIŞIK: CHP ve İYİ Parti'nin yer aldığı Millet İttifakının adayı olarak, İYİ Parti'den Yozgat Belediye Başkanlığına aday gösterilen Metin Özışık, asker kökenli bir isim. Emekli olduktan sonra geldiği Yozgat'ta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevinde iki dönem bulundu. Görev süresi dolmadan İYİ Parti'de aktif görev aldı. İl Başkanlığı görevinde bulundu.



ABDULLAH DOĞAN: Bozok Üniversitesi'nde Akademisyen olarak görev yaptı. Daha önce BBP'den Milletvekili aday adayı olan Doğan, Belediye Başkanlığı adaylığı için ilk öne çıkan isimlerden birisi oldu. Önce Millet İttifakından aday olacağı söylendi, daha sonra Saadet Partisi'nde aday olma ihtimali ön plana çıktı. Ancak, Doğan Demokrat Parti'nin davetini kabul edip, adaylığını açıkladı.



ZİYA KOÇAK: Saadet Partisi Yozgat Belediye Başkan Adayı Ziya Koçak, adaylığını açıkladıktan sonra önceden planlanan Umre Ziyaretinde bulundu. O nedenle seçim çalışmalarında pek görünmedi.



BEKİR KORKMAZ: Yozgat'ta 'Bağımsız aday' denilince ilk akla gelen isim. Çalışmalarını tek başına sürdürdü, kapı kapı dolaştı, oy istedi.

DİĞER ADAYLAR:

Yozgat'ta Belediye Başkanlığı için aday gösterilen BTP'den Abdullah Güngör, DSP'den Abdulbaki Yıldız ve TKP'den Sait Akıllı, seçim çalışmaları süresince hiç görülmedi. Çalışma yapmadı...

