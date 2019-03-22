SiNiRLERi GERDi!

YEREL Yönetim Seçimlerine yönelik çalışmaların hız kazandığı şu günlerde, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun’un bir mahalle toplantısında sarf ettiği ileri sürülen sözlerine yönelik sosyal medyadaki tepkiler giderek artarken, CHP ve İYİ Parti sesini yükseltti. AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun’un konuşmasında, 'Bu seçimler, bir tarafta vatan, millet sevdalısı babayiğitler, diğer tarafta milletinin ve ülkenin birlik ve beraberliğini bozmak için kurşun sıkan PKK'lılar, Darbeciler, FETÖ'cüler arasında bir seçim haline geldi’ dediği, yerel basında yer aldı. Bunun üzerine, sosyal medya hesaplarından birbiri ardına tepkiler yükselirken, İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Metin Özışık Dursun’un özür dilemesini istedi, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven de, ‘kınama’ mesajı yayınladı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, ‘AKP Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun’un seçim çalışmasında sarf ettiği sözleri esefle kınıyorum. Necip Türk Milleti’ni ikiye bölen bu anlayıştan ne ülkemize ne de ilimize bir hayır çıkmaz’ dedi.

Keven, yerel seçim öncesinde olduğumuzu, Yozgat’ı yönetecek belediye başkanı ve yönetiminin seçileceğini hatırlatarak, ‘Ama ne yazık ki savaşa gidiyormuşuz gibi sözler sarf ediliyor. Bu siyaset bugüne kadar Yozgat’ı geriye götürdü, göç vermemize sebep oldu, Yozgat’ı ticarette sanayide turizmde eğitimde bir başarıya ulaştırmadı ve devamlı geriye giden bir duruma mahkûm etti. Siyasette ki bu kirli ve paslı dilin Yozgat’a bir faydası olmaz. Yozgatlıyı ikiye bölen bu anlayış 24 Haziran’da yaşadığı gerilemeyi 31 Mart’ta da yaşamaya devam edecektir. Eski ortakları FETÖ yöneticileri ile ve Habur’da Oslo’da Diyarbakır’da Terör Örgütü PKK ile açılım fotoğrafları olan bu siyasi anlayış bu seçimde hak ettiği dersi alacağı için anketlerin telaşı içinde devamlı şiddet ve ayrıştırma dilini kullanıyor’ diye konuştu.

ÖZÜR DİLESİN

İYİ Parti Yozgat Belediye Başkan Adayı Metin Özışık da, kendisinin Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir mensubu olduğunu hatırlatarak, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun’un sarf ettiği sözlerinden ötürü özür dilemesini aksi takdirde yargıya başvuracağını söyledi. Özışık, ‘AKP’li il başkanı olan şahıs, gazete haberine göre, bizi terörist ilan etmiş, halkı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik etmiş. Başta rahmetli Metin Eroğlu olmak üzere bugüne kadar görev yapmış tüm il başkanlarına sevgim, saygım, hürmetim var. AKP’li çok sayıda arkadaşım, hatta kardeşim var. Bu söylem, bu tahrik ile seviyesine inerek, AKP’li kardeşlerimle aramıza kin ve nefret tohumu atarak, aramızı açmak istemiş. Bu ucuz davranış AKP’li arkadaşlarıma olan sevgime zarar veremez. Yarın benim cenazemde onlar, onların cenazesinde ben olacağım. Hoca soracak, hakkınızı helal ediyor musunuz? 22 okul arkadaşını Şehit vermiş Metin Özışık, o şahsa hakkını helal eder mi? Şu an bilemiyorum ama bugün bir özür bekliyorum. Umarım o vicdan vardır. Yoksa, yarın dava açıyorum’ ifadelerini kullandı.