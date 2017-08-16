Şimşek’ten 16. yıl kutlaması

Şimşek, AK Parti'nin 16. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, 14 Ağustos 2001 tarihinin, Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisi olduğunu ifade etti.

O gün Türkiye'de, siyasi ahlak, demokrasi ve siyasi erdem anlayışlarını Türk siyaset tarihine kazandıran bir dava hareketinin başladığını ve AK Parti'nin, 16 yılda sadece Türk siyasetinde değil dünya siyasetinde söz sahibi bir hareket haline geldiğini ifade etti.

AK Parti'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği kutlu yolda, milleti için var olmaya devam edeceğini kaydeden Şimşek, "14 Ağustos 2001 de kurucu genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ’her şey Türkiye için’ diyerek başlattığı siyasi mücadele bugün 16. Yılına ulaşmıştır. Türkiye siyasetinde ezberleri bozan milletin egemenliği üzerindeki bütün vesayeti kaldıran, Devleti toplumdan ayıran siyasi tarihi silmiş, ’milleti yaşat ki devlet yaşasın’ anlayışı ile bu yüce milletin gönlüne girerek yapılan bütün genel ve yerel seçimler ile referandumlarda milletimizin teveccühüne mazhar olan Ak Partinin kuruluşunun 16. yıl dönümünü kutlarım. Türk milletinin gücünü bütün dünyaya duyuran bir anlayışı temsil eden AK sevda, kurulduğu ilk günden bu yana milletimizin teveccühüyle her zaman yükselişte olmuştur. AK Parti ile sağlıkta, ekonomide, eğitimde, sanayide, tarımda büyük hamleler kaydeden ülkemiz her alanda büyük gelişmeler kaydetmiştir. Türkiye, bu davaya inananlarla hızlı büyümesini sürdürecek ve en kısa sürede dünyanın en gelişmiş devletleri arasındaki yerini alacaktır" ifadelerini kullandı.

