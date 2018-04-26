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Şimşek istifa etti
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Şimşek istifa etti

SORGUN Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, düzenlediği basın toplantısıyla belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Şimşek istifa etti

SORGUN Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, düzenlediği basın toplantısıyla belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

26 Nisan 2018 Perşembe 17:00
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Şimşek istifa etti

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, makamında basın toplantısı düzenleyerek, 24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde miletvekili aday adayı olduğunu belirterek, belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini söyledi.
Başkan Ahmet Şimşek, 14 yıllık görev süresi boyunca gece gündüz Sorgun için hizmet ettiğini ve bundan sonraki süreçte de milletvekili olarak Yozgat'a hizmetini sürdürmek istediğini belirtti.

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