Şimdi hizmet zamanı

MHP’nin Yozgat’ta ciddi bir oy artışı göstererek başarı sağladığını belirten Sadef, seçim kampanyası boyunca Cumhur İttifakı içinde yer almalarına rağmen yalnız çalıştıklarını kaydetti. MHP’nin Yozgat’ta AK Parti, CHP ve İYİ Parti ile yarıştığını hatırlatan Sadef, “AK Parti mensupları bir kere olsun Cumhur ittifakının içinde yer aldıklarını dile getirmediler, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a MHP liderinin verdiği desteğe karşın bir kere dahi teşekkür etmediler” diye konuştu.

Ethem Sadef, buna rağmen Yozgat’ta ittifak ruhunu zedeleyecek bir politika içine asla girmediklerini vurgulayarak, “Biz bir yandan Cumhur ittifakını ayakta tutmaya çalıştık, öbür yandan MHP’yi. Hamdolsun iki emanetin de hakkını verdik” şeklinde konuştu.

Yozgat’ta çeşitli nedenlerle başka partilere oy veren seçmenin de kendisine tebrikler yağdırdığına dikkat çeken Sadef, “Biz 65 bin oy alsak da bizim seçilmemize belki 250 bin insan sevindi. Başka partiye oy veren insanlar bile bizim seçilmemize sevindiler, memnuniyet duydular. Biz de şu gün itibariyle tüm Yozgatlının vekiliyiz” ifadelerini kullandı.

Ethem Sadef, bundan sonra tüm Yozgatlıların derdiyle dertleneceğini, sevinciyle sevineceğini ifade ederek, “Ayrılık gayrılık yok. Tüm garip Yozgatlının, haksızlığa uğramış Yozgatlının, dertli Yozgatlının meselelerinde yanında olacağız. Yozgat halkı kendisine tepeden bakanlara ders verdi. Gün gelir biz de tepeden bakarsak bize de aynı dersi verir, bunun bilincindeyiz” dedi.

Ethem Sadef, bürokrasi ve siyasete kapılıp Yozgat’ı unutmayacağının sözünü vererek “Yine Yozgat’ta olacağız, yine sizlerle birlikte olacağız” diyerek tüm Yozgat halkına teşekkür etti.