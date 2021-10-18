Sigortalı çiftçi sayısı düştü

Tarım sektörünün her geçen gün daha sorunlu hale geldiğinin, verilere de yansıdığını belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, SGK’ya kayıtlı aktif çiftçi(4b) sayısında gerçekleşen 465 bin 82 kişilik gerilemenin yanı sıra Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) göre çiftçi sayısında 700 bin kişilik azalma meydana geldiğini ifade etti. Gürer, ”Ziraat Odası’nın kayıtlı 4 milyon üye rakamı ele alındığında ise odaya kayıtlı 2 milyon çiftçinin çiftçilikten uzaklaştığı görülmektedir. Tarım sektöründe yaşanan sorunların bir diğer göstergesi de son on yılda, ülkemizin 3 milyon 205 bin hektar tarım alanı ve 3 milyon 782 bin işlenen tarım alanını kaybetmiş olmasıdır” dedi.