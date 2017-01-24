“Şiddet ayak sesleri!”

CHP Yozgat Kadın Kolları Başkanı Özgür Karslıoğlu, başkanlık sistemine giden yolda AK Partili milletvekillerinin gözünü hiçbir şeyden sakınmayarak biatçı bir anlayışla farklı düşünenlere karşı her türlü şiddeti uygulamayı göze aldığını ve bu durumun meclis görüşmeleri sırasında da ekranlara yansıdığını belirtti.





Özgür Karslıoğlu, 19 Ocak Perşembe günü meclis görüşmeleri esnasında, iktidara mensup bir kadın milletvekilinin engelli bir bayan milletvekiline saldırdığını da hatırlattı.





Özgür Karslıoğlu, iktidarın kin ve nefret dilini kullanarak, her kesimde derin ayrıştırma ve ötekileştirmeye sebep olduğunu ve ayrıca rejim değişikliği dayatması yaparak demokrasi ve adaletten uzak bir anlayışla ülkeyi dolu dizgin, geri dönülmez bir yıkıma doğru sürüklediği iddiasında bulundu.

CHP Kadın Kolları Başkanı Karslıoğlu, “Bu ateşi harlayanlar, ne yazık ki siyasi varlık nedenlerini Cumhuriyetimizi ve parlamenter rejime borçlu olduklarını unutacak kadar gaflet ve ihanet içerisindedirler” diye konuştu.





Karslıoğlu, kadınların barışı, sevgiyi, hoşgörü ve adaleti doğal yaratılışlarından aldıklarını ifade ederek:





“Anayasa değişiklik paketini destekleyen kadın milletvekilleri, bu uğurda kadına şiddet uygulayacak kadar gözü dönmüş kadın vekil ve bu şiddete sesini çıkarmaya kadın vekiller ‘kadınlık bilincinden’ nasıl bu kadar uzak düştünüz? Hele hele kendi çocuklarınızın, torunlarınızın geleceğine neden böyle şuursuzca kıymaktasınız? Bizler anlamakta zorlanıyoruz. Çünkü akla ve vicdana vurmak mümkün değil. Sizler ki çağdaşlaşmanın ve yurttaş olmanın en üst kazanımı olan temsil yetkisini Cumhuriyet ile elde etmiş, milli egemenliğin en üst çatısı olan mecliste milletvekili olma hakkını elde etmişsiniz” şeklinde konuştu.





Kadınların Cumhuriyet ile birlikte kul olmaktan çıkıp, birey olduğunu savunan Karslıoğlu, Atatürk’ün 1934 yılında kadına seçme ve seçilme hakkı vermesiyle kadınların milletvekili olabildiğini söyleyen Özgür Karslıoğlu, Atatürk’ün kadınlar güçlensin ve kadın özgür olsun diye kadınlara hak verdiğini de bildirdi.





TBMM’nin kadına seçme ve seçilme hakkı verilen meclisten, kadın vekile söz hakkı verilmeyen, kadın vekillere şiddet uygulanan bir meclise doğru sürüklendiğini sözlerine ekleyen CHP Kadın Kolları Başkanı Özgür Karslıoğlu,



