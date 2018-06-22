Seyit Yücel pazarı gezdi

İYİ Parti’nin Yozgat Birinci sıra Milletvekili adayı Seyit Yücel, Yerköy’de pazar yerini gezerek pazarcı esnafının sorunlarını dinledi. Yerköy halkıyla buluşan Seyit Yücel, tezgahlarda fiyatları zirveye çıkan ürünlere dikkat çekti. Artan ürün fiyatlarına karşın üretici ve pazarcı esnafının da kazanmadığını söyleyen Seyit Yücel, çiftçiden çok ucuz maliyetle alınan ürünlerin yüksek fiyatlara satıldığını, pazarcı esnafının da çok düşük oranda kar ettiğini belirtti. Seyit Yücel, “Bu çarkları bozuk düzeni de değiştireceğiz. Üreten de kazanacak, pazarcı da kazanacak. Halkımız daha ucuza, daha bol ürün alacak. Çünkü biz tarımsal üretime geçeceğiz. Tarıma dayalı sanayiye ağırlık vereceğiz” dedi.

Seyit Yücel, daha sonra Yerköy Nakliyeciler Kooperatifini ve esnafları da ziyaret etti. Yozgat’ın her köşesinde aynı sorun ve şikayetlerle karşılaştıklarını belirten Yücel, “İnşallah 24 Haziran’dan sonra İYİ Parti kadroları bu meseleleri çözüme kavuşturacak” diye konuştu.

Haber:Mustafa TEKER

