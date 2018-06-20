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Seyit Yücel destek istiyor

İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Seyit Yücel belde ziyaretlerini sürdürerek partisine oy istiyor.

Seyit Yücel destek istiyor

İYİ Parti Yozgat Milletvekili adayı Seyit Yücel belde ziyaretlerini sürdürerek partisine oy istiyor.

20 Haziran 2018 Çarşamba 07:00
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Seyit Yücel destek istiyor

İYİ Parti’nin Yozgat’ta birinci sıra milletvekili adayı olan Seyit Yücel, seçime sayılı günler kala ilçelere bağlı beldelerde halk ile buluşuyor. Yozgat’ın sorun ve sıkıntılarını halktan bire bir dinlediğini ifade eden Yücel, çözüm için 24 Haziran’da İYİ Parti’ye oy verilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye’nin tarımdan sanayiye, ekonomiden eğitime her konuda bir çıkmaza girdiğini anlatan Seyit Yücel, “Köylerimize kadar yansıyan bu buhran ve çıkmazdan kurtulacağız. Hep birlikte üretim ekonomisine geçeceğiz, hep birlikte üreteceğiz” diye konuştu.

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