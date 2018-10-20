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Sertel, ileri’yi inceledi

YOZGAT’ta partisinin düzenlediği toplantıya katılan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İleri Gazetesini inceledi, Yozgat’taki yerel basın kuruluşları hakkında bilgi aldı.

Sertel, ileri’yi inceledi

YOZGAT’ta partisinin düzenlediği toplantıya katılan CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İleri Gazetesini inceledi, Yozgat’taki yerel basın kuruluşları hakkında bilgi aldı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 07:00
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Sertel, ileri’yi inceledi

CHP Yozgat İl Binasındaki toplantı öncesinde Sertel, yerel gazetelere baktı. Sertel, İleri Gazetesini inceleyip, bazı haberlerini okuduktan sonra, Yozgat’ta günlük yapan kaç gazetenin bulunduğunu sordu, ‘sekiz’ yanıtını alınca da, ‘maşallah’ diyerek, memnuniyetini ifade etti. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde yöneticilik ve yazarlık yapan Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yaptı. 2 dönem üst üste seçilerek, 6 yıl süreyle İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu. 

Son Güncelleme: 19.10.2018 17:32
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