Sertel, ileri’yi inceledi

CHP Yozgat İl Binasındaki toplantı öncesinde Sertel, yerel gazetelere baktı. Sertel, İleri Gazetesini inceleyip, bazı haberlerini okuduktan sonra, Yozgat’ta günlük yapan kaç gazetenin bulunduğunu sordu, ‘sekiz’ yanıtını alınca da, ‘maşallah’ diyerek, memnuniyetini ifade etti. Uzun yıllar çeşitli gazetelerde yöneticilik ve yazarlık yapan Atilla Sertel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı yaptı. 2 dönem üst üste seçilerek, 6 yıl süreyle İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanlığı ve Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.