AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 24’üncü dönemde meclise ilk adımını attığı gün dahil, sonraki 3 dönemde de farklı, farklı olduğu kadar ilginç bir rekora da imza atarak, ‘sen neymişsin be abi!’ dedirtti. Yusuf Başer, 10 Nisan 1965'te Yozgat'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip, avukat oldu. Yozgat Baro Başkanlığı, Türkiye Barolar Birliği Üst Kurul Üyeliği, Türkiye Kızılay Derneği Yozgat Şube Başkanlığı, Dil ve Edebiyat Derneği Yozgat Şube Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, AK PARTİ Yozgat İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 24. Dönemde Yozgat Milletvekili seçildi ve bu tarihten itibaren de yaşamını milletvekili olarak sürdürdü. Yasa Dışı Dinlemeleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı, Soruşturma Komisyonu, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu ve AK Parti Grup Disiplin Kurulu Üyeliği yaptı. AK Parti Genel Merkez Seçim İşleri Başkan Yardımcısı, Anayasa Komisyonu ve Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi olan Yusuf Başer, girdiği her seçimde kendisinden sonra listeye dahil olan isimlere şans tanımadı. Nasıl mı?

Yusuf Başer 24’üncü dönemde AK Parti listesinde Bekir Bozdağ, Ertuğrul Soysal’dan sonra 3’ühncü sıradan aday gösterildi. AK Parti o dönem 3 vekil çıkarttı, diğer vekilliği MHP alarak Sadir Durmaz meclise gitti. Yusuf Başer, 25’inci dönem Abdülkadir Akgül, Ertuğrul Soysal’ının ardından yine üçüncü sıradan aday gösterildi. AK Parti 3 vekil çıkarttı. Diğer bir vekilliği MHP kazanarak, Sadir Durmaz meclise gönderildi. Yusuf Başer, 26’ıncı dönemde Bekir Bozdağ, Abdulkadir Akgül, Ertuğrul Soysal’ın ardından bu kez 4’üncü sıradan aday gösterildi. Yusuf Başer’e seçilme şansı tanınmamasına karşın, o yine vekil seçildi. AK Parti Yozgat’ta 4-0 yaptı. Geçtiğimiz Pazar günü ise Yusuf Başer bu kez Bekir Bozdağ’ın ardından ikinci sıradan aday gösterildi. AK Parti iki milletvekili çıkartırken, diğer iki vekillikten birisini MHP adayı Ethem Sedef, diğerini de CHP adayı Ali Keven kazandı. Yusuf Başer, son dört dönemde aday gösterildiği sırada partisi milletvekili çıkarttı. Başer’in ilk sıradan aday gösterilmesi halinde ise, AK Parti’nin Yozgat’tan kaç vekil çıkartacağı şimdiden merak konusu olmaya başladı.



