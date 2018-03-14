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Şekere Saadet desteği

SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, partilileriyle birlikte Sorgun’da bulunan Şeker Fabrikası önünde basın açıklaması yaparak, fabrikanın satışına tepki gösterdi.

Şekere Saadet desteği

SAADET Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, partilileriyle birlikte Sorgun’da bulunan Şeker Fabrikası önünde basın açıklaması yaparak, fabrikanın satışına tepki gösterdi.

14 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Şekere Saadet desteği

Genel Başkan Yardımcısı Aydın,  İl Başkanı Ziya Koçak, Sorgun İlçe Başkanı Mustafa Salman ve partililerle birlikte fabrika önünde pankartlar eşliğinde basın açıklaması gerçekleştirdi.
Aydın, Yozgat’ta yaklaşık 5 bin ailenin yapılacak özelleştirmeyle doğrudan hedef alındığını, Yozgat’ta nakliyeci, çapacı, mevsimlik işçi, havyan üreticisi ve fabrika çalışanı dahil birçok insanın olumsuz etkileneceğine dikkat çekti.
Aydın, “Doğrudan ve dolaylı olarak tüm Yozgat bu özelleştirme teşebbüsünün hedefindedir. Türkiye’de ise 10 milyon insan şeker fabrikalarının özelleştirilmesinden etkilenecektir” dedi.
Fatih Aydın, geçmişte yapılan Tekel özelleştirmesine dikkat çekerek, “Dün tütünü bitirenler, bugün şeker pancarını bitirmenin peşinde. Tütün üretiminden 300 bin aile ekmek yiyordu. Tekel özelleştirildi, tütün üreticisi bitirildi. 120 bin şeker pancarı üreticisini de aynı akıbet bekliyor. Amaçlarına ulaşırlarsa, hem çalışanlar hem şeker pancarı üreticisi mağdur olacak. 14 fabrikanın bulunduğu şehirlerde binlerce aile göç ile karşı karşıya kalacak ve çalışanların kurulu düzenleri bozulacaktır” şeklinde konuştu.
Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın, şeker fabrikalarının küresel sermayeye teslim edilmek istendiğini de savundu. Saadet heyeti, fabrika önünde yapılan açıklamanın ardından Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’i daha sonra da AK Parti, MHP, CHP ve BBP ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

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