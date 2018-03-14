Şeker Meclise taşındı

Şeker fabrikalarının Türkiye genelinde dağıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu, ekonomisi çok fazla gelişmemiş olan yerlere yapıldığını, şeker pancarının o il, ilçe için hayati bir ekonomik değere sahip olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu, ‘Afyon, Niğde, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal, Yozgat şeker fabrikalarını satacağız diyorlar. Yozgatlı gitsin yine oyunu AK Parti'ye versin bakalım. Yarın elinizden ekmeği de alacak. Yozgat’ın kokulu yeşil mercimeğini de bitirdiler’’ dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın ‘Şeker fabrikaları özelleştikten sonra kapanacak gibi bir şey yok, en az 5 sene boyunca üretim yapacak’’ açıklamasını hatırlatan Kılıçdaroğlu, “Süreyi vermiş. 5 sene üretim yapacak, 6. sene kapanacak. Şeker fabrikalarının çalıştırılması ile katma değer 3 milyarı aşıyor. Kapatılacak nişasta bazlı şekere imkan sağlanacak. Nişasta bazlı şekeri kim kullanıyorsa onun ürünlerini satın almayın. Şeker pancarından kim şeker üretiyorsa o ürünleri alacağız” ifadelerini kullandı.

Grup toplantısına katılan şeker pancarı üreticilerinin getirdiği şeker pancarları da grup toplantısı sıralarında yer aldı.

