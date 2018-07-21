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Şehitleri unutmadı

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef Yozgat Şehitliğini ziyaret ederek şehitlere dua etti.

Şehitleri unutmadı

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef Yozgat Şehitliğini ziyaret ederek şehitlere dua etti.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 07:00
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Şehitleri unutmadı

MHP Yozgat Milletvekili Ethem Sedef, Yozgat’ta ziyaret turlarını sürdürmeye devam ediyor.
Parlamento çalışmaları dışında, her daim Yozgat’ta olacağını söyleyen Milletvekili Sedef, boş zamanlarında Yozgat’a gelerek halk ile buluşuyor.
Önceki gün POMEM’de mezuniyet törenine katılan Milletvekili Sedef, daha sonra Eskipazar Mahallesi’nde bir düğün törenine katıldı.
Akabinde sanayi esnafını ziyaret eden Ethem Sedef, 24 Haziran seçimlerinde kendilerine verilen desteğe teşekkür etti.
Milletvekili Ethem Sedef, Cuma günü ise 15 Temmuz’da şehit edilen Yozgatlı polis için okutulan mevlit programına katıldı.
Akabinde Yozgat Şehitliğini ziyaret eden Sedef, tüm şehitlere dualar gönderdi.
 

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