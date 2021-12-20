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Şehitler için yürüdüler

Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, şehitler anısına ‘Şehitlere Saygı’ yürüyüşü yaptı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 00:38
Şehitler için yürüdüler

Bu vesileyle tüm şehitler rahmet ve dua ile anıldı. Yozgat Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘Sarıkamış Şehitlerimizi Anma ve Yürüyüş’ programına ilçelerden de katılım oldu. MHP Yozgat İl Başkanı Tekin Irgatoğlu, MHP Yozgat Merkez İlçe Başkanı Adem Kızılay’ın da katıldığı yürüyüş, terminal bölgesinden başladı. Kar yağışı altında gerçekleşen yürüyüş Lise Caddesi’nde devam etti, Cumhuriyet Alanı’nda yapılan saygı duruşu ile tamamlandı. Yürüyüş ve anma etkinliği, Ülkü Ocakları Yozgat İl Başkanı İrfan Şahbaz, İl Ocak Başkan Yardımcıları Fatih Akgül ve Mustafa Yıldız, Üniversitelerden Sorumlu Başkanı Gökhan Şahiner tarafından organize edildiği kaydedildi.

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